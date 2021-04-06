Организаторы Славянского базара подставили украинского ведущего: подробности скандала

Ведущий отметил, что ему пришлось отключить комментарии из-за негатива в соцсетях. Он заявил, что его кандидатуру организаторы действительно рассматривали, но своего согласия вести мероприятие он не давал.

"Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет, и не будет. Спасибо за понимание, всем мир", - написал Доманский.

При этом на сайте организаторов фестиваля указана афиша, в которой говорится, что одним из ведущих будет Андрей Доманский из Украины.

Скриншот

Отметим, что жители Беларуси призывают артистов не принимать участие в белорусских фестивалях и других мероприятиях. Таким образом они хотят выразить свой протест против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.