Скандал со спецпропусками в Киеве: медики не смогли попасть в метро

В Киеве с 5 апреля начал действовать усиленный карантин и весь общественный транспорт перешел на работу только по спецпропускам. На станции метро Выдубичи произошел скандал с медиками, которых не пустили в подземку по документам в телефоне.

Утром в понедельник пассажиры на станции Выдубичи представились медиками и показали спецпропуска в общественный транспорт на смартфонах. Они объяснили, что им прислали документ в электронном виде, так как были выходные и они не смогли забрать их в бумажном виде. За полчаса до этого на станции метрополитена пропустили четырех медицинских работников.

Как сообщает корреспондент издания, на станциях дежурят представители Национальной полиции и "Муниципальной охраны". Именно они и пропускают пассажиров в метро и проверяют документы.

"Я была во Львовской области в командировке. Когда я должна была ее забрать? Вчера вечером я вот вернулась... У меня есть старый пропуск, у меня есть удостоверение, паспорт. Я врач-эпидемиолог, работаю в железнодорожной больнице, где лечат "ковидных" больных", - рассказала одна из пассажирок, которую не пустили в метро с фотографией спецпропуска на телефоне.

В полиции говорят, что всех медработников должны были обеспечить спецпропусками. Как поступать тем, кто живет в пригороде или вернулся из командировки и не смог лично получить документ, объяснить не могут.

"Должны как-то договариваться. Это сообщение не появилось сегодня утром. Надо было знать и ориентироваться, или по-другому это организовывать. Это же не мы будем учитывать. Если бы было другое распоряжение, мы бы и действовали иначе", - говорят правоохранители.

Стоит отметить, что спецпропуска в общественный транспорт в Киеве можно было получить только на выходных – в субботу и воскресенье. В понедельник напечатали еще 100 тысяч пропусков, которые планируют раздать 5 и 6 апреля.