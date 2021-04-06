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Організатори Слов'янського базару підставили українського ведучого: подробиці скандалу

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 07:27
Організатори Слов'янського базару підставили українського ведучого: подробиці скандалу Фото: Андрій Доманський (instagram.com/inter_tv_channel)
Автор: Роман Мирончук

Український ведучий Андрій Доманський опинився в центрі скандалу через організаторів Слов'янського базару, які оголосили, що він буде вести музичний фестиваль, хоча сам ведучий своєї згоди не дав.

Доманський пояснив незручну ситуацію, в яку потрапив, на своїй сторінці в Instagram.

Ведучий зазначив, що йому довелося відключити коментарі через негатив в соцмережах. Він заявив, що його кандидатуру організатори справді розглядали, але своєї згоди вести захід він не давав.

"Мою кандидатуру дійсно розглядали як ведучого, але офіційної згоди з мого боку немає і не буде. Дякую за розуміння, всім мир", - написав Доманський.

При цьому на сайті організаторів фестивалю вказана афіша, в якій говориться, що одним з ведучих буде Андрій Доманський з України.

Організатори Слов'янського базару підставили українського ведучого: подробиці скандалу

Скріншот

Зазначимо, що жителі Білорусі закликають артистів не брати участь в білоруських фестивалях та інших заходах. Таким чином вони хочуть висловити свій протест проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Києві стався скандал зі спецперепустками через те, що медики не змогли потрапити в метро.

Раніше в Запоріжжі з пацієнтів вимагали гроші за безплатні операції.

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