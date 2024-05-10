Організатори Євробачення 2024 вирішили "злити" Україну? Про що йдеться і до чого тут "пляма смерті"

Найвідоміша українська режисерка у світі Таню Муіньо, яка стала постановницею номера аlyona аlyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024, прокоментувала стартовий номер України та назвала його "плямою смерті".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю ситуацію.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: допис Таню Муіньо у соцмережах, Telegram-канал "МУЗВАР".
В одному зі свої дописів у соцмережі Таню Муіньо коротко та відверто прокоментувала позицію України на Євробаченні 2024.
На думку постановниці, це - так звана "пляма смерті", за яку можна "подякувати" "європейській команді" організаторів.
"Чудово", - додала режисерка.
Допис Таню Муіньо (скріншот: t.me/muzvar_ua)
Йдеться про те, що у фіналі конкурсу Євробачення 2024 аlyona alyona і Jerry Heil виступатимуть під номером 2.
Водночас у кулуарах Євробачення та з телевізійної точки зору вважають, що виступати першим на конкурсі не так страшно, як виходити на сцену саме другим.
Згідно зі статистичними даними, за останні 15 років країни, які виступали під номером 2, потрапляли до топ-10 лише один раз:
Враховуючи той момент, що на жеребкуванні українки витягли так званий "вибір продюсерів" - нововведення, згідно з яким продюсери шоу самі визначають, в якій частині фіналу виступатимуть учасники - дехто припускає, що Україну навмисне намагаються "злити".
Отже вже завтра, 12 травня, alyona alyona & Jerry Heil потрібна неабияка наша підтримка. Не забудьте, що з цього року лінії для голосування відкриваються з початком виступів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2024, а також як можна проголосувати.
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