Организаторы Евровидения 2024 решили "слить" Украину? О чем идет речь и при чем здесь "пятно смерти"

Что именно случилось

В одном из своих сообщений в соцсети Таню Муиньо кратко и откровенно прокомментировала позицию Украины на Евровидении 2024.

По мнению постановщика, это - так называемое "пятно смерти", за которое можно "поблагодарить" "европейскую команду" организаторов.

"Отлично", - добавила режиссер.

Публикация Таню Муиньо (скриншот: t.me/muzvar_ua)

Речь идет о том, что в финале конкурса Евровидение 2024 alyona alyona и Jerry Heil будут выступать под номером 2.

Однако в кулуарах Евровидения и с телевизионной точки зрения считают, что выступать первым на конкурсе не так страшно, как выходить на сцену именно вторым.

Чем опасен второй номер

Согласно статистическим данным, за последние 15 лет страны, выступавшие под номером 2, попадали в топ-10 только один раз:

2023 год - 23 место

2022 год - 18 место

2021 год - 21 место

2019 год - 17 место

2018 год - 23 место

2017 год - 22 место

2016 год - 25 место

2015 год - 25 место

2014 год - 16 место

2013 год - 22 место

2012 год - 24 место

2011 год - 6 место

2010 год - 15 место

2009 год - 16 место

В чем заключается скандал

Учитывая тот момент, что на жеребьевке украинки вытянули так называемый "выбор продюсеров" - нововведение, согласно которому продюсеры шоу сами определяют, в какой части финала будут выступать участники - некоторые предполагают, что Украину намеренно пытаются "слить".

Так что уже завтра, 12 мая, alyona alyona & Jerry Heil нужна большая наша поддержка. Не забудьте, что с этого года линии голосования открываются с началом выступлений.