"Орест" з "Азовсталі" описав свої емоції після звільнення з полону: "Кожного дня говорили про їжу"

Дмитро Козацький - захисник "Азовсталі" з позивним "Орест", який пройшов російський полон та вразив увесь світ своїми фото з Маріуполя. Окупанти тримали його у неволі 4 місяці. Нині ж він пригадав, що відчував одразу після звільнення з полону.

"І хліб був смачним"

За словами "Ореста", у полоні люди мріють про їжу. І після того, як вони розуміють, що вже повернулися додому, звичайні речі приносять щастя.

"Ми там кожного дня говорили про їжу, типу про щось там смачне. І нібито здається, що ти зараз вийдеш і з'їси все. Але в цьому моменті радості ти навіть забуваєш про їжу. Хоча я пам'ятаю, нас зустріли і нам дали бутерброди. Досі пам'ятаю: з якоюсь червоною рибою і з ковбасою. І я такий: "вау, це прям суперсмачно", - розповів фотограф.

Як "Орест" виглядав після полону (фото: instagram.com/libkos)

Він також пригадав, що після звільнення з полону він радів навіть хлібу. Козацький їв навіть тоді, коли вже мав відчувати ситість.

"І хліб був смачним, нам дали якісь пакети з їжею і там був просто хліб. І я вже нібито наївся, тому що в процесі обміну (ми були в дорозі майже два дні) ми нічого не їли, не пили. І зрозуміло, що хочеться їсти", - пригадав "Орест".

Козацький описав емоції після звільнення з полону (фото: instagram.com/libkos)

"Збирав крихти"

Фотограф розповів, що коли він перебував у Донецькому СІЗО, куди окупанти привозили полонених, він відірвав від внутрішньої сторони штанів шматочок тканини та збирав у нього крихти хліба. Потім він їх їв.

"Я пам'ятаю цей момент, знову ж таки, радості, коли ти їси, а нам видали якийсь плед, я вкрився і їм. І я помічаю, що починаю збирати крихти, щоб їх доїдати. А потім я відчуваю: клас, можу не збирати зараз ці крихти, я можу їсти хліб коли я захочу. І це було дуже класно", - розповів "Орест".

Хто такий "Орест" з "Азовсталі"

У травні 2022 року Козацький разом з іншими захисниками "Азовсталі" потрапив у полон. У серпні стало відомо, що "Оресту" вдалося зателефонувати батькам й повідомити, що він живий.

До полону він був фотографом, якого називали "очима Азовсталі". Його світлини облетіли увесь світ, а фото "Світло переможе" визнали одним з найкращих у 2022 році за версією The Guardian. Окрім цього, його робота потрапила до списку "100 найкращих фото 2022 року" за версією журналу Time.

Легендарний кадр "Ореста" (фото: twitter.com/Kozatsky_D)