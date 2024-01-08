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Легенда Маріуполя. Помер журналіст, якого дивом врятували під час російського вторгнення

Понеділок 08 січня 2024 20:26
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Легенда Маріуполя. Помер журналіст, якого дивом врятували під час російського вторгнення Помер журналіст та письменник Юрій Некрасовський (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Київській області помер маріупольський журналіст, письменник та інженер Юрій Некрасовський. Він дивом вижив у перші тижні російського вторгнення, коли окупанти спалили його будинок.

Деталі повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням 0629.com.

Юрій Некрасовський в Маріуполі був людиною-легендою. Він був першим у місті, хто започаткував туристичний клуб і став розвивати туризм на машинобудівному заводі "Азовмаш", а потім на міському рівні.

Він надихав людей вивчати свою країну, мандрувати та досліджувати. Некрасовський - інженер, журналіст, письменник, автор декількох книг. Остання була написана ним до 100-річчя комбінату імені Ілліча "Вогняне століття".

Повномасштабне вторгнення росіян Юрій зустрів у Маріуполі, у своїй квартирі. Вже у перші дні 9-поверховий будинок, де він мешкав, був спалений військовими РФ. Реліквії, величезна філателістична колекція - згоріли, улюблений кіт Некрасовського - загинув. А його самого врятували сусіди, які донесли до укриття. Там він мало не загинув від голоду, бо не мав сили ходити.

Друзі допомогли доставити Юрія в лікарню, де окупанти влаштували госпіталь.

"Я став заручником у росіян і голодував майже два тижні. Цей кошмар (мерзотники з російської адміністрації це називали "харчуванням") - один раз на день о 16.00 у вигляді однієї склянки пійла з 4-5 макаронів, 2-3 шматочків картоплі, 100 грамів хліба (причому, далеко не завжди; гадаю, могли розікрасти) і гарячої води (теж 100 грамів) навіть без солі. Можна було за 2-3 тижні померти з голоду, чого я сам уже хотів. З голоду я втратив 14,5 кг ваги, вже нічого не відчував", - розповідав він про свій 2022 рік.

Випадково у лікарні його знайшла колишня туристка. Вона допомогла знайти друзів, які вивезли вже хвору та безпорадну людину на підконтрольну Україні територію.

В 40 км від Києва йому виділили окремий модульний будиночок, які побудували американці для переселенців. Юрій був дуже щасливий отримати власне житло та невелику ділянку. Збирався писати книгу.

Але він встиг прожити в новому будинку всього два дні й 7 січня помер.

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