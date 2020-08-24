Ореховый Спас 2020: когда праздновать и что обязательно нужно освятить в храме

Ореховый Спас станет третьим и последним августовским спасом, который украинцы отпразднуют уже в субботу, 29 августа. Праздник также называют Хлебным, ведь он знаменует окончание сбора урожая. Что можно и нельзя делать в большой праздник, что отнести в храм на освящение - читайте в нашем материале.

По традиции в этот день или накануне пекли хлеб из муки нового помола, а также запасались впрок зерном и орехами на зиму.

Интересно, что по приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы. То есть, богатый сбор зерновых говорил, что в следующем году будет много орехов, и наоборот.

Что нужно принести в храм

Традиционно на освящение несут плоды орехов, а также ореховые ветви. Можно взять с собой свежий хлеб, другую выпечку.

Нередко освящали лен или полотно из которого затем шили одежду. Считалось, что материя становилась целительной.

Также принято было святить колодцы и другие источники с питьевой водой.

История и традиции праздника

Ореховый Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы. Согласно церковному календарю, праздник называют Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Связан праздник с чудесным исцелением царя Авгаря в Эдессе. Он страдал от язв на теле, а полотенце, которым вытер лицо Иисус Христос, вылечило правителя. На полотне отобразился лик святого, оно стало прообразом первых икон с изображением Иисуса Христа. Поэтому Спас называют также Нерукотворным.

Главные традиции и запреты Орехового Спаса

В этот день заканчивали сбор урожая и приносили в храм на освящение часть собранного: орехи, хлеб, лен и так далее. После службы выпечкой угощали нуждающихся, подавали милостыню. А отказать просящему в этот день считалось большим грехом.

В этот день принято было собираться за семейным столом и благодарить Спасителя за урожай. Поскольку Успенский пост заканчивался накануне, на стол ставили сдобный каравай, мясные и рыбные блюда.Третий Спас также назывался Холодным. Ведь дни сокращались, становилось прохладнее, больше осадков.

Праздновали этот Спас не столь бурно, как Медовый или Яблочный. Ведь главное сейчас - не расслабляться и сделать больше заготовок на зиму. День принято было закончить мытьем в бане с вениками из орешника.

Нельзя в этот день ссориться, желать кому-либо зла. Иначе загаданное может вернуться бумерангом.

Приметы 29 августа

Если в этот день будет дождь с грозой, то осень будет теплая, а грибов будет много.

Много орехов уродило, значит в следующем году будет много хлеба.

Чтобы отвести от себя порчу, нужно первый орех съесть самому, а второй отдать человеку, который понравился.

По вкусу первого ореха гадали на следующий год: спелый плод - ждите большой любви и добрых вестей, неспелый - к важным новостям скоро, гнилой - к большой беде, горький - к проблемам.

Отлет журавлей на юг говорил, что Покрова (14 октября) будет морозной, а погожий день означал короткую и сытную зиму.

Если на Спас стоял жаркий день - конец сентября будет дождливым и холодным.

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