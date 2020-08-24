Горіховий Спас 2020: коли святкувати і що обов'язково треба освятити в храмі

Горіховий Спас стане третім і останнім серпневим спасом, який українці святкуватимуть уже в суботу, 29 серпня. Свято також називають Хлібним, адже воно знаменує закінчення збору врожаю. Що можна і не можна робити в велике свято, що віднести до храму на освячення - читайте в нашому матеріалі.

За традицією в цей день або напередодні пекли хліб з борошна нового помелу, а також запасалися зерном і горіхами на зиму.

Цікаво, що за прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого урожаю горіхів і пшениці. Тобто, багатий збір зернових говорив, що в наступному році буде багато горіхів, і навпаки.

Що потрібно принести в храм

Традиційно на освячення несуть плоди горіхів, а також горіхові гілки. Можна взяти з собою свіжий хліб, іншу випічку.

Нерідко освячували льон або полотно з якого потім шили одяг. Вважалося, що матерія ставала цілющою.

Також було заведено святити криниці та інші джерела з питною водою.

Історія та традиції свята

Горіховий Спас відзначається на наступний день після Успіння Богородиці. Згідно з церковним календарем, свято називають Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа.

Пов'язане свято з чудесним зціленням царя Авгаря в Едессі. Він страждав від виразок на тілі, а рушник, яким витер обличчя Ісус Христос, вилікував правителя. На полотні з'явився лик святого, воно стало прообразом перших ікон із зображенням Ісуса Христа. Тому Спас називають також Нерукотворним.

Головні традиції і заборони Горіхового Спаса

У цей день закінчували збір врожаю і приносили до храму на освячення частину зібраного: горіхи, хліб, льон і так далі. Після відправи пригощали випічкою нужденних, подавали милостиню. А відмовити тому, хто просить у цей день вважалося великим гріхом.

В цей день було прийнято збиратися за сімейним столом і дякувати Спасителю за врожай. Оскільки Успенський піст закінчувався напередодні, на стіл ставили здобний коровай, м'ясні та рибні страви.Третій Спас також називався Холодним. Адже дні скорочувалися, ставало прохолодніше, більше опадів.

Святкували цей Спас не настільки бурхливо, як Медовий або Яблучний. Адже головне зараз - не розслаблятися і зробити більше заготовок на зиму. День прийнято було закінчити миттям в лазні з віниками з ліщини.

Не можна в цей день сваритися, бажати комусь зла. Інакше загадане може повернутися бумерангом.

Прикмети 29 серпня

Якщо у цей день буде дощ, то осінь буде тепла, а грибів буде багато.

Багато горіхів вродило, значить в наступному році буде багато хліба.

Щоб відвести від себе порчу, треба перший горіх з'їсти самому, а другий віддати людині, яка сподобалася.

За смаком першого горіха ворожили на наступний рік: стиглий плід - чекайте великого кохання і добрих звісток, незрілий - до важливих новин скоро, гнилий - до великої біди, гіркий - до проблем.

Відліт журавлів на південь говорив, що Покрова (14 жовтня) буде морозною, а погожий день означав коротку і ситну зиму.

Якщо на Спаса стояв спекотний день - кінець вересня буде дощовим і холодним.

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