Горіховий Спас 2020: коли святкувати і що обов'язково треба освятити в храмі

Горіховий Спас також називають Хлібним і святкують наприкінці серпня
Горіховий Спас стане третім і останнім серпневим спасом, який українці святкуватимуть уже в суботу, 29 серпня. Свято також називають Хлібним, адже воно знаменує закінчення збору врожаю. Що можна і не можна робити в велике свято, що віднести до храму на освячення - читайте в нашому матеріалі.
За традицією в цей день або напередодні пекли хліб з борошна нового помелу, а також запасалися зерном і горіхами на зиму.
Цікаво, що за прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого урожаю горіхів і пшениці. Тобто, багатий збір зернових говорив, що в наступному році буде багато горіхів, і навпаки.
Традиційно на освячення несуть плоди горіхів, а також горіхові гілки. Можна взяти з собою свіжий хліб, іншу випічку.
Нерідко освячували льон або полотно з якого потім шили одяг. Вважалося, що матерія ставала цілющою.
Також було заведено святити криниці та інші джерела з питною водою.
Горіховий Спас відзначається на наступний день після Успіння Богородиці. Згідно з церковним календарем, свято називають Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа.
Пов'язане свято з чудесним зціленням царя Авгаря в Едессі. Він страждав від виразок на тілі, а рушник, яким витер обличчя Ісус Христос, вилікував правителя. На полотні з'явився лик святого, воно стало прообразом перших ікон із зображенням Ісуса Христа. Тому Спас називають також Нерукотворним.
У цей день закінчували збір врожаю і приносили до храму на освячення частину зібраного: горіхи, хліб, льон і так далі. Після відправи пригощали випічкою нужденних, подавали милостиню. А відмовити тому, хто просить у цей день вважалося великим гріхом.
В цей день було прийнято збиратися за сімейним столом і дякувати Спасителю за врожай. Оскільки Успенський піст закінчувався напередодні, на стіл ставили здобний коровай, м'ясні та рибні страви.Третій Спас також називався Холодним. Адже дні скорочувалися, ставало прохолодніше, більше опадів.
Святкували цей Спас не настільки бурхливо, як Медовий або Яблучний. Адже головне зараз - не розслаблятися і зробити більше заготовок на зиму. День прийнято було закінчити миттям в лазні з віниками з ліщини.
Не можна в цей день сваритися, бажати комусь зла. Інакше загадане може повернутися бумерангом.
Раніше ми писали, що заборонено робити, головні прикмети 24 серпня.