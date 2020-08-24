Праздник 24 августа: что запрещено делать, главные приметы дня
Понедельник 24 августа 2020 06:07
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Праздник 24 августа (коллаж: РБК-Украина)
24 августа верующие чтят память Евпатия Коловрата
Какой сегодня праздник. 24 августа в Украине отмечается День независимости. Также сегодня православные верующие чтят память христианского святого Евпла (Евпатия).
Он жил на Сицилии, и служил при храме небольшого города Катания. Евпатий пострадал за веру во времена правления императоров Максимиана и Диоклетиана. Сначала его пытали, а потом казнили.
Также, 24 августа, люди вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, которые в XI веке трудились в Ближних пещерах Киева. Когда верующие молятся этим святым, то просят избавления от алчности, от жадности к деньгам и от скупости сердца.
Что нельзя делать в этот день
- Лучше не гулять в одиночестве, особенно после того, как зайдет солнце;
- Нельзя ходить в лес;
- Сегодня также нельзя купаться в отрытых водоемах;
- Нельзя переедать, поскольку продолжается Успенский пост.
- В этот день также запрещено употреблять алкоголь и устраивать безудержное веселье;
- Не нужно жаловаться сегодня на судьбу;
- Также в этот день не стоит лениться и думать о своих страхах.
Главные приметы 24 августа
- Если сегодня прекращает дуть ветер, который был несколько дней, то в скором времени будет хорошая погода.
- Если во время восхода солнца пройдет дождь, то ненастье будет несколько дней.
- Если утром над водоемами будет туман, значит будут несколько похожих дней.
- Если 24 августа выпадает на новолуние и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.
Напомним, украинцам рассказали, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года.
Ранее была обнародована карта перекрытия центра Киева на День независимости.
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