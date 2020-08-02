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В ОРДЛО странная ситуация с недвижимостью: ждут лучших времени

ОРДЛО, Воскресенье 02 августа 2020 10:52
В ОРДЛО странная ситуация с недвижимостью: ждут лучших времени
В ОРДЛО странная ситуация с недвижимостью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В ОРДЛО стоимость на недвижимость постоянно падает

В ОРДЛО странная ситуация с недвижимостью – скупщики квартир готовы отдавать только половину стоимости за недвижимость, при этом их не интересует внутренняя отделка, коммуникации, расположение. А вот сами продавцы пытаются поднять стоимость объекта за счет ремонта и повышения уровня комфорта в помещениях. Что происходит на рынке недвижимости в ОРДЛО – читайте ниже.

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали скупать квартиры и другие помещения за полцены, передает "Восточный вариант".

Клиенты из РФ начали скупать недвижимость на временно оккупированной Луганщине, пишут местные жители в соцсетях.

"Замечены случаи покупок россиянами квартир, которые потом консервируются. Один человек покупает сразу две-три квартиры", - пишут местные жители.

Также луганчане стремятся вкладываться в ремонт и просто ждут лучшего времени для продажи объекта.

"В квартире делается ремонт, но после ремонта она не сдается в аренду и не выставляется на продажу. Это выглядит странно, но это не единичный случай", - сообщают жители оккупированного Луганска.

Блогеры утверждают, что недвижимость в ОРДЛО пытаются скупить за полцены, без торга и без осмотра.

"Хозяева по таким ценам отдавать не спешат. Скупщика даже не интересует "начинка" объекта - оборудование например торговое или офисное", - поясняют в соцсетях.

Напомним, ранее эксперт рассказал в какой пассивный доход стоит вкладываться.

Ранее мы также писали, что глава НБУ подал декларацию.

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