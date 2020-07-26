На недвижимости можно неплохо заработать: эксперт рассказал во что вкладываться

Недвижимость (иллюстративное фото: pixabay.com)

Эксперт рынка недвижимости считает, что есть два варианта для вложений в недвижимость

Рынок недвижимости в Украине во многом отличается от рынков недвижимости в Европе или Азии. Его особенности в том, что заработать на недвижимости не так просто, как в большинстве других стран. Эксперт по недвижимости Алексей Коваль рассказал о двух самых прибыльных вариантах вложения средств в недвижимость в Украине.

Специалист начал с того, что сейчас очень большой спрос на покупку недвижимости.

"Даже до изменения курса валют мы уже наблюдали, что вышли на докарантинный период, на период 2019 года. Первичная недвижимость сейчас покупалась очень активно. Конечно, после обесценивания гривны мы видим большой спрос, очень много людей сейчас покупают жилье", - сказал эксперт в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Коваля, цены уже начали расти, и будут расти дальше.

"На период карантина почти все застройщики заморозили цены - не пересчитывали, не поднимали. Когда началось некоторое ослабление карантина, я увидел, что на некоторых комплексах цены начали расти. Сейчас, неделю-две-три, застройщики будут смотреть на курс доллара, и, я думаю, через некоторый период - две-три недели - цены снова будут подниматься. (В ближайшие годы - ред.) цены на качественные комплексы будут расти, будет немного меняться сегмент и распределение жилья на рынке по классам. Эконом-класса уже почти не будет, будет больше "комфорта" и "бизнеса" - и на них цены будут расти", - добавил эксперт.

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