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У ОРДЛО дивна ситуація з нерухомістю: чекають на кращі часи

ОРДЛО, Неділя 02 серпня 2020 10:52
У ОРДЛО дивна ситуація з нерухомістю: чекають на кращі часи
У ОРДЛО дивна ситуація з нерухомістю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У ОРДЛО вартість на нерухомість постійно падає

У ОРДЛО дивна ситуація з нерухомістю - скупники квартир готові віддавати тільки половину вартості за нерухомість, при цьому їх не цікавить внутрішня обробка, комунікації, розташування. А ось самі продавці намагаються підняти вартість об'єкта коштом ремонту і підвищення рівня комфорту в приміщеннях. Що відбувається на ринку нерухомості в ОРДЛО - читайте нижче.

У так званих "ДНР" і "ЛНР" почали скуповувати квартири та інші приміщення за пів ціни, передає "Східний варіант".

Клієнти з РФ почали скуповувати нерухомість на тимчасово окупованій Луганщині, пишуть місцеві жителі в соцмережах.

"Помічені випадки покупок росіянами квартир, які потім консервуються. Одна людина купує відразу дві-три квартири", - пишуть місцеві жителі.

Також луганчани прагнуть вкладатися в ремонт і просто чекають кращого часу для продажу об'єкта.

"У квартирі робиться ремонт, але після ремонту вона не здається в оренду і не виставляється на продаж. Це виглядає дивно, але це не поодинокий випадок", - повідомляють жителі окупованого Луганська.

Блогери стверджують, що нерухомість в ОРДЛО намагаються скупити за півціни, без торгу і без огляду.

"Господарі за такими цінами віддавати не поспішають. Скупників навіть не цікавить "начинка" об'єкта - обладнання наприклад торгове чи офісне", - пояснюють в соцмережах.

Нагадаємо, раніше експерт розповів в якій пасивний дохід варто вкладатися.

Раніше ми також писали, що глава НБУ подав декларацію.

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