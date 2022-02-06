Опытные огородники раскрыли копеечное средство, которое сделает рассаду здоровой и сильной

Вырастить сильную, здоровую рассаду на подоконнике, которая даст богатый урожай при высадке в теплицу или открытый грунт, задача не из легких. Однако опытные огородники знают секреты, как превратить копеечное средство в супер удобрение.

Речь идет о том, что мы обычно отправляем в мусорное ведро - яичной скорлупе.

Такое средство не только поможет получить отличный урожай, но и сделает овощи, зелень, ягоды (те растения, которые чаще всего выращивают в сезон), безопасными. Ведь это органическая и полностью безопасная подкормка.

Как правильно готовить удобрение из скорлупы?

На один стаканчик с рассадой понадобится 1 чайная ложка подкормки.

Перемелите скорлупу как можно мельче, ведь от этого будет зависеть ее усвояемость. Мелкого помола можно добиться, например, при помощи обычной кофемолки.

При высадке рассады на грядки с комом земли из стаканчика растение продолжит получать полезные микроэлементы из "яичной муки". Причем, процесс подкормки может продолжаться до конца плодоношения.

Какие растения особенно любят эту подкормку?

Огородники говорят, что особый "отклик" удается получить от помидоров.

Культура любит кальций, которого очень много в скорлупе, поэтому огородники замечают повышение урожайности при использовании данной подкормки.

Сажать помидоры на рассаду нужно начинать в последние дни февраля или в начале марта и до конца апреля. Поэтому уже сейчас следует собирать яичную скорлупу.