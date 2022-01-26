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Только опытные огородники знают, зачем поливать огурцы пищевой содой

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Среда 26 января 2022 17:00
Только опытные огородники знают, зачем поливать огурцы пищевой содой Фото: Зачем поливать огурцы пищевой содой (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Опытные дачники-огородники поделились секретами успешного выращивания огурцов - одной из главных овощных культур, доступных для культивации в наших широтах. Часто на урожайность влияют болезни и вредители, но способ борьбы с ними есть.

Об этом пишут Belnovosti.

Бывалые дачники знают: чтобы избежать неприятных моментов во время роста культуры, можно использовать пищевую соду.

Для чего нужна сода

Гидрокарбонат натрия применяется как удобрение, средство для обеззараживания, улучшения вкуса плодов и уменьшения кислотности почвы.

Если растения начинают давать пустоцветы, медленно растут, появились пожелтевшие или отмирающие листья, то самое время использовать гидрокарбонат натрия.

Пропорции раствора и как его применять

На 10 литров воды добавляют 3 столовых ложки соды и размешивают. Лучше всего - отфильтрованная вода комнатной температуры.

Используют подкормку только два раза за сезон: первый - через неделю после посадки, второй - не ранее чем через три-четыре недели.

Лучше поливать растения раствором в утренние или вечерние часы, избегая жарких полуденных.

Также специалисты не советуют часто применять этот раствор, потому что он меняет уровень pH, что ведет к скручиванию плодов и уменьшению их размера.

Ранее мы писали, как вырастить 100 кг огурцов всего из шести кустов.

Также сообщалось про ошибки при посадке огурцов, которые могут испортить ваш урожай.

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