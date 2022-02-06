Досвідчені городники розкрили копійчаний засіб, який зробить розсаду здоровою і сильною

Виростити сильну, здорову розсаду на підвіконні, яка дасть багатий урожай при висадці в теплицю або відкритий ґрунт, завдання не з легких. Однак досвідчені городники знають секрети, як перетворити копійчаний засіб в супер добриво.

Мова йде про те, що ми зазвичай відправляємо у відро для сміття - яєчну шкаралупу.

Такий засіб не тільки допоможе отримати відмінний урожай, але і зробить овочі, зелень, ягоди (ті рослини, які найчастіше вирощують в сезон), безпечними. Адже це органічна і повністю безпечна підгодівля.

Як правильно готувати добриво з шкаралупи?

На один стаканчик з розсадою знадобиться 1 чайна ложка підгодівлі.

Перемеліть шкаралупу якомога дрібніше, адже від цього буде залежати її засвоюваність. Дрібного помелу можна домогтися, наприклад, за допомогою звичайної кавомолки.

При висадці розсади на грядки з грудкою землі з стаканчика рослина продовжить отримувати корисні мікроелементи з "яєчного борошна". Причому, процес підгодівлі може тривати до кінця плодоношення.

Які рослини особливо люблять цю підгодівлю?

Городники кажуть, що особливий "відгук" вдається отримати від помідорів.

Культура любить кальцій, якого дуже багато в шкаралупі, тому городники помічають підвищення врожайності при використанні даної підгодівлі.

Садити помідори на розсаду потрібно починати в останні дні лютого або на початку березня і до кінця квітня. Тому вже зараз слід збирати яєчну шкаралупу.