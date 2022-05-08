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Только опытные огородники знают, зачем поливать огурцы молоком

Фото: огурцы надо поливать молоком для лучшего роста (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Опытные огородники используют обычное молоко для улучшения роста грядки с огурцами. Говорят, что такой способ поможет вырастить огурцы, как на дрожжах.

Об этом пишет Ukr.media.

Кроме того такая подкормка убережет огурцы от корневой гнили и насытит почву питательными элементами.

Существует много вариантов растворов с молоком. Вот лучшие из них.

Молоко и дрожжи

Смешайте 2 литра теплого молока с 2 столовыми ложками сахара и дрожжей. Перемешайте и дайте настояться 3-4 часа. После чего добавьте к смеси 10 капель йода.

Перед поливом удобрение растворите с водой в соотношении 1:10 из расчета 1 литр на корень.

Молоко и нашатырь

К 2 литрам молока добавьте 10 капель йода, 1 ст. л. нашатыря. Такой раствор используют для внекорневой обработки, когда овощи цветут и появилась завязь.

Молоко и мочевина

Смешайте 2 литра молока с 50 граммами мочевины и добавьте 10 капель йода. Раствор используют для корневой подкормки из расчета 0,5 литра добавки на корень один раз в сезон.

Молоко и вода

Такое удобрение поможет спасти огурцы от корневой гнили. Смешайте 10 литров воды с литром нежирного молока. Вносите добавку под корень из расчета 0,5 литра на растение.

Ранее мы писали о простом приеме, который сильно увеличит урожай огурцов.

Также сообщалось, какими удобрениями нельзя подкармливать картофель.

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