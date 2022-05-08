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Тільки досвідчені городники знають, навіщо поливати огірки молоком

Фото: Огірки треба поливати молоком для кращого росту (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Досвідчені городники використовують звичайне молоко для покращення зростання грядки з огірками. Кажуть, що такий спосіб допоможе виростити огірки, мов на дріжджах.

Про це пише Ukr.media.

Крім того таке підживлення вбереже огірки від кореневої гнилі і наситить ґрунт поживними елементами.

Існує багато варіантів розчинів з молоком. Ось найкращі з них.

Молоко і дріжджі

Змішайте 2 літри теплого молока з 2 столовими ложками цукру і дріжджів. Перемішайте і дайте настоятися 3-4 години. Після чого додайте до суміші 10 крапель йоду.

Перед поливом добриво розчиніть з водою у співвідношенні 1:10 з розрахунку 1 літр на корінь.

Молоко і нашатир

До 2 літрів молока додайте 10 крапель йоду, 1 ст. л. нашатирю. Такий розчин використовують для позакореневої обробки, коли городина цвіте і з'явилась зав'язь.

Молоко і сечовина

Змішайте 2 літри молока з 50 грамами сечовини і додайте 10 крапель йоду. Розчин використовують для кореневого підживлення з розрахунку 0,5 літра добавки на корінь один раз в сезон.

Молоко і вода

Таке добриво допоможе врятувати огірки від кореневої гнилі. Змішайте 10 літрів води з літром нежирного молока. Вносьте добавку під корінь з розрахунку 0,5 літра на рослину.

Раніше ми писали про простий прийом, який сильно збільшить урожай огірків.

Також повідомлялося, якими добривами не можна підкормлювати картоплю.

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