Никогда не подкармливайте картофель такими удобрениями, чтобы не погубить урожай

Подкормка почвы удобрениями конечно же может улучшить ваш урожай картофеля, но при неправильном подходе к делу, может и погубить.

Как правильно удобрять картофель - читайте ниже в нашем материале Styler .

Свежий навоз

Такое удобрение может причинить картофелю ожоги корней. Кроме того, в свежем виде навоз способствует созданию благоприятной среды для развития различных заболеваний.

Картофельные очистки

Такие очистки можно использовать лишь при условии, что они были сняты со здорового картофеля. Если же картофель был заражен какой-то болезнью, то он может заразить новый урожай.

Древесная зола

Категорически запрещено подкармливать золой картофель, растущий на нейтральных и тем более щелочных почвах. Это может вызвать заболевание картофеля - паршу, когда клубни покрываются язвочками.

Свежие опилки

Когда свежие опилки попадают в почву, они начинают разлагаться, забирая азот из почвы. В результате картофель может страдать от недостатка этого важного для него элемента питания.

Зеленое удобрение

При подкормке картофеля зеленым удобрением (перебродивший настой сорняков или какой-то одной травы чаще крапивы) культура может быстро нарастить ботву, а вот клубни не разовьются правильно - будут мелкими.

Дрожжи

Также категорически не подходят картофелю. Удобрение поможет нарастить зелень, а клубни будут плохими.