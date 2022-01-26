UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Только опытные огородники знают, зачем поливать огурцы пищевой содой

Автор: Светлана Мащенко

Опытные дачники-огородники поделились секретами успешного выращивания огурцов - одной из главных овощных культур, доступных для культивации в наших широтах. Часто на урожайность влияют болезни и вредители, но способ борьбы с ними есть.

Об этом пишут Belnovosti.

Бывалые дачники знают: чтобы избежать неприятных моментов во время роста культуры, можно использовать пищевую соду.

Для чего нужна сода

Гидрокарбонат натрия применяется как удобрение, средство для обеззараживания, улучшения вкуса плодов и уменьшения кислотности почвы.

Если растения начинают давать пустоцветы, медленно растут, появились пожелтевшие или отмирающие листья, то самое время использовать гидрокарбонат натрия.

Пропорции раствора и как его применять

На 10 литров воды добавляют 3 столовых ложки соды и размешивают. Лучше всего - отфильтрованная вода комнатной температуры.

Используют подкормку только два раза за сезон: первый - через неделю после посадки, второй - не ранее чем через три-четыре недели.

Лучше поливать растения раствором в утренние или вечерние часы, избегая жарких полуденных.

Также специалисты не советуют часто применять этот раствор, потому что он меняет уровень pH, что ведет к скручиванию плодов и уменьшению их размера.

Ранее мы писали, как вырастить 100 кг огурцов всего из шести кустов.

Также сообщалось про ошибки при посадке огурцов, которые могут испортить ваш урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
растенияОгород