Только опытные огородники знают, зачем поливать огурцы пищевой содой

Бывалые дачники знают: чтобы избежать неприятных моментов во время роста культуры, можно использовать пищевую соду.

Для чего нужна сода

Гидрокарбонат натрия применяется как удобрение, средство для обеззараживания, улучшения вкуса плодов и уменьшения кислотности почвы.

Если растения начинают давать пустоцветы, медленно растут, появились пожелтевшие или отмирающие листья, то самое время использовать гидрокарбонат натрия.

Пропорции раствора и как его применять

На 10 литров воды добавляют 3 столовых ложки соды и размешивают. Лучше всего - отфильтрованная вода комнатной температуры.

Используют подкормку только два раза за сезон: первый - через неделю после посадки, второй - не ранее чем через три-четыре недели.

Лучше поливать растения раствором в утренние или вечерние часы, избегая жарких полуденных.

Также специалисты не советуют часто применять этот раствор, потому что он меняет уровень pH, что ведет к скручиванию плодов и уменьшению их размера.