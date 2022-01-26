Тільки досвідчені городники знають, навіщо поливати огірки харчовою содою

Бувалі дачники знають: щоб уникнути неприємних моментів під час росту культури, можна використовувати харчову соду.

Для чого потрібна сода

Гідрокарбонат натрію застосовується як добриво, засіб для знезараження, поліпшення смаку плодів і зменшення кислотності ґрунту.

Якщо рослини починають давати пустоцвіти, повільно ростуть, з'явилося пожовкле або відмерле листя, то саме час використовувати гідрокарбонат натрію.

Пропорції розчину і як його застосовувати

На 10 літрів води додають 3 столових ложки соди і розмішують. Найкраще - відфільтрована вода кімнатної температури.

Використовують підгодівлю тільки два рази за сезон: перший - через тиждень після посадки, другий - не раніше ніж через три-чотири тижні.

Краще поливати рослини розчином в ранкові або вечірні години, уникаючи жарких полуденних.

Також фахівці не радять часто застосовувати цей розчин, тому що він змінює рівень pH, що веде до скручування плодів і зменшення їх розміру.