Досвідчені городники розповіли, навіщо додавати цукор в ящик з розсадою помідорів

Розсада помідорів стане сильною і подарує вам багатий урожай влітку, якщо додати в ящики з грунтом трохи цукру.

У лютому-березні саме час висівати в ящики розсаду помідорів. Досвідчені городники кажуть, що виростити сильні рослини можна дотримуючись простих правил догляду і хоча б раз на місяць застосовувати підгодівлю.

І така підгодівля знайдеться на кожній кухні. Адже це самий звичайний цукор, який потрібно підсипати в поливання для грунту.

Мало хто знає, але для гарної розсади помідорів можна використовувати найпростішу підгодівлю на основі звичайного цукру, який є на будь-якій кухні.

Як правильно використовувати підгодівлю

На один стаканчик досить однієї чайної ложки. Цукор треба акуратно змішати з грунтом.

Пояснюється такий ефект тим, що цукор розпадається на глюкозу і фруктозу. Саме глюкоза грає тут важливу роль. Це джерело енергії, яка потрібна для живлення і формування тканин.

Щоб засіб спрацював, злегка прорихліть грунт, адже якщо на землі кірка, то речовина не зможе запрацювати. Варто пам'ятати, що для роботи глюкозі потрібен кисень.

Цікаво, що деякі любителі саду-городу застосовують продукт для зростання домашніх квітів.