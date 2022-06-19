Как без опыта работы устроиться на высокую зарплату: платят 40 тысяч в месяц

Как рассказали нам эксперты с OLX Работа, высокую зарплату совсем без опыта работы предлагают соискателям в телекоммуникациях, недвижимости и транспортной сфере.

Кроме того, рассчитывать на такую плату могут украинцы, которые планируют впервые работать за границей.

Топ вакансий без опыта работы

Пятерка сфер, в которых соискателям без опыта предлагают самую высокую зарплату в июне 2022 года, выглядит так:

Работа за рубежом - 40 000 грн

Недвижимость - 27 500 грн

Логистика/склад/доставка - 25 000 грн

Колл-центры/Телекоммуникации - 21 500 грн

СТО/автомойки - 16 250 грн

Какие требования предъявляются к соискателю

Среди основных требований к кандидату, которые чаще всего указывают работодатели в таких объявлениях, это готовность к обучению и желание работать, коммуникабельность, пунктуальность и ответственность.

Что касается условий, то компании готовы предоставлять кураторов и бесплатную переподготовку/профобучение, а также рассматривать гибкий график работы с неполной занятостью.