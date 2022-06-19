Как без опыта работы устроиться на высокую зарплату: платят 40 тысяч в месяц

Прилично зарабатывать украинцы могут и не имея опыта работы. Конечно, от вас будут требоваться желание работать и осваивать новые навыки, а опыт вы будете приобретать в процессе.
В каких сферах можно найти себя - читайте ниже в нашем материале.
Как рассказали нам эксперты с OLX Работа, высокую зарплату совсем без опыта работы предлагают соискателям в телекоммуникациях, недвижимости и транспортной сфере.
Кроме того, рассчитывать на такую плату могут украинцы, которые планируют впервые работать за границей.
Пятерка сфер, в которых соискателям без опыта предлагают самую высокую зарплату в июне 2022 года, выглядит так:
Среди основных требований к кандидату, которые чаще всего указывают работодатели в таких объявлениях, это готовность к обучению и желание работать, коммуникабельность, пунктуальность и ответственность.
Что касается условий, то компании готовы предоставлять кураторов и бесплатную переподготовку/профобучение, а также рассматривать гибкий график работы с неполной занятостью.
Ранее мы писали, за какую работу украинцам платят меньше всего. Список вакансий, на которые не стоит трудоустраиваться.
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