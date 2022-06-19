За такую работу украинцам платят меньше всего: куда не стоит устраиваться
Когда дело доходит до поиска работы, конечно хочется объединить комфортный график, удобное расположение от дома и высокую заработную плату. Поэтому мы узнали у специалистов, за какую работу платят меньше всего, чтобы вы могли проанализировать рынок трудоустройства.
Кому предлагают самую низкую заработную плату - читайте в нашем материале Styler далее.
Кому платят меньше всего?
Среди вакансий, размещенных на OLX Работа, самые низкие заработные платы предлагают уборщикам и дворникам.
Также к этому списку относятся вакансии для домашнего персонала, в сферах розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и трудоустройства с частичной занятостью.
Вакансии с наименьшей средней заработной платой, размещенные на OLX Работа по состоянию на июнь:
- уборщик - 6 250 гривен
- реализатор рекламных листовок - 8 875 гривен
- охранник - 9 000 гривен
- бармен/бариста - 9 000 гривен
- сиделка - 10 000 гривен
- продавец - 10 000 гривен
- официант - 10 000 гривен
- промоутер - 10 000 гривен
- хозяйственник - 10 350 гривен
Конечно, все профессии важны - все профессии нужны, а с учетом ситуации в стране иметь любую работу - уже хорошо.
Поэтому желаем успехов в поисках. Берегите себя!
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