ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За такую работу украинцам платят меньше всего: куда не стоит устраиваться

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 09:35
За такую работу украинцам платят меньше всего: куда не стоит устраиваться Кому в Украине мало платят (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Когда дело доходит до поиска работы, конечно хочется объединить комфортный график, удобное расположение от дома и высокую заработную плату. Поэтому мы узнали у специалистов, за какую работу платят меньше всего, чтобы вы могли проанализировать рынок трудоустройства.

Кому предлагают самую низкую заработную плату - читайте в нашем материале Styler далее.

Кому платят меньше всего?

Среди вакансий, размещенных на OLX Работа, самые низкие заработные платы предлагают уборщикам и дворникам.

Также к этому списку относятся вакансии для домашнего персонала, в сферах розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и трудоустройства с частичной занятостью.

Вакансии с наименьшей средней заработной платой, размещенные на OLX Работа по состоянию на июнь:

  • уборщик - 6 250 гривен
  • реализатор рекламных листовок - 8 875 гривен
  • охранник - 9 000 гривен
  • бармен/бариста - 9 000 гривен
  • сиделка - 10 000 гривен
  • продавец - 10 000 гривен
  • официант - 10 000 гривен
  • промоутер - 10 000 гривен
  • хозяйственник - 10 350 гривен

Конечно, все профессии важны - все профессии нужны, а с учетом ситуации в стране иметь любую работу - уже хорошо.

Поэтому желаем успехов в поисках. Берегите себя!

Ранее мы писали про вакансии будущего, спрос на которые вырастет к 2030 году

Также читайте, как зарабатывать до 1 000 долларов без высшего образования.

Читайте РБК-Украина в Google News
работа
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее