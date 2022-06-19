Як без досвіду роботи влаштуватися на високу зарплату: платять 40 тисяч на місяць

Як розповіли нам експерти з OLX Робота, високу зарплату зовсім без досвіду роботи пропонують пошукачам в телекомунікаціях, нерухомості та транспортній сфері.

Крім того, розраховувати на таку плату можуть українці, які планують вперше працювати за кордоном.

Топ вакансій без досвіду роботи

П’ятірка сфер, в яких пошукачам без досвіду пропонують найвищу зарплату в червні 2022 року, виглядає так:

робота за кордоном - 40 000 грн

Нерухомість - 27 500 грн

Логістика/склад/доставка - 25 000 грн

Колл-центри/телекомунікації - 21 500 грн

СТО/автомийки - 16 250 грн

Які вимоги висуваються до пошукача

Серед основних вимог до кандидата, які найчастіше вказують роботодавці в таких оголошеннях, це готовність до навчання та бажання працювати, комунікабельність, пунктуальність та відповідальність.

Щодо умов, то компанії готові надавати кураторів та безкоштовну перепідготовку/профнавчання, а також розглядати гнучкий графік роботи з неповною зайнятістю.