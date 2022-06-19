Як без досвіду роботи влаштуватися на високу зарплату: платять 40 тисяч на місяць

Пристойно заробляти українці можуть й не маючи досвіду роботи. Звісно, від вас вимагатиметься бажання працювати й освоювати нові навички, а досвід ви здобуватимете в процесі.
В яких сферах можна знайти себе - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як розповіли нам експерти з OLX Робота, високу зарплату зовсім без досвіду роботи пропонують пошукачам в телекомунікаціях, нерухомості та транспортній сфері.
Крім того, розраховувати на таку плату можуть українці, які планують вперше працювати за кордоном.
П’ятірка сфер, в яких пошукачам без досвіду пропонують найвищу зарплату в червні 2022 року, виглядає так:
Серед основних вимог до кандидата, які найчастіше вказують роботодавці в таких оголошеннях, це готовність до навчання та бажання працювати, комунікабельність, пунктуальність та відповідальність.
Щодо умов, то компанії готові надавати кураторів та безкоштовну перепідготовку/профнавчання, а також розглядати гнучкий графік роботи з неповною зайнятістю.
Раніше ми писали, за яку роботу українцям платять найменше. Список вакансій, на які не варто працевлаштовуватися.
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