Опублікували ще один варіант тренувальних тестів на НМТ 2024: де їх шукати

Де шукати другий варіант тренувальних тестів

Раніше УЦОЯО уже оприлюднив перший варіант тренувальних тестів, укладених на основі матеріалів, що були використані на реальному тестуванні у 2023 році. Відтепер став доступний ще й другий варіант.

Добірки завдань, упорядковані на основі тестів, що було опублікували в розділі 4 тому ІІ офіційного звіту за підсумками НМТ-2023, з української мови, математики, історії України, іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької), біології, фізики та хімії подано в окремих pdf-файлах та розмістили на платформі "Всеукраїнська школа онлайн".

Щоб скористатися платформою:

створіть обліковий запис на ній (якщо ще не зареєстровані)

перейдіть до вкладки "Курси" й виберіть навчальний курс для 10 чи 11 класу

відкрийте вкладку "НМТ 2023: другий варіант"

натисніть на "Переглянути курс", а потім - на "Зареєструйтеся" - у такий спосіб ви отримаєте повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань

Що відомо про цьогорічний НМТ

НМТ 2024 матиме дві сесії. Основна розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія триватиме до 19 липня.

Учасники НМТ мають скласти тести із чотирьох предметів в один день у визначеному ТЕЦ протягом 240 хвилин. На складання тесту з одного предмета відводитимуть 60 хвилин, після складання перших двох обов’язкових предметів (української мови та математики) передбачено перерву 20 хвилин.

Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики, другий блок - завдання з історії України та предмета за вибором.

Четвертий предмет можна вибрати з переліку: українська література, біологія, географія, хімія, фізика, англійська, німецька, французька або іспанська мова.

Нагадаємо також, що українські випускники можуть скласти НМТ і в екзаменаційних центрах за кордоном. Поки список країн і міст ще не оприлюднили.