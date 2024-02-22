НМТ 2024: коли починається реєстрація на тестування

Зовсім скоро почнеться реєстрація для абітурієнтів на національний мультипредметний тест. Воно буде тривати близько трьох тижнів, щоб усі охочі встигли подати заявку. Майбутнім учасникам НМТ потрібно буде створити за цей час персональний електронний кабінет.

Коли почнеться реєстрація на НМТ та як створити свій електронний кабінет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.

Реєстрація на НМТ

Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. Такі дати передбачені календарним планом проведення НМТ 2024.

Під час реєстрації абітурієнти мають створити персональний електронний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, завантажити до нього необхідні документи, внести інформацію про себе та обрати предмет за вибором, який він складатиме під час іспиту.

Внести зміни до інформації в електронному кабінеті майбутній учасник НМТ має право до 15 квітня. Наприклад, у разі зміни місця проходження або предмета за вибором. Після 15 квітня внести зміни буде вже неможливо.

Є також додатковий період для реєстрації на НМТ - це з 10 по 15 травня. У додатковий період можуть зареєструватися ті учасники, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації й ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено. Ці учасники візьмуть участь у додатковій сесії НМТ. Зміни можна буде внести тільки до 19 травня.

Коли буде відомо дату тесту

З 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткових сесій зможуть дізнатися дату, час і місце з 8 липня.

Коли відбудеться НМТ

Основна сесія НМТ почнеться 14 травня і буде тривати до 25 червня. Додаткова сесія буде тривати до 19 липня.

Процедура тестування передбачає складання чотирьох предметів в один день у визначеному ТЕЦ протягом 240 хвилин.

На складання тесту з одного предмета буде відведено орієнтовно 60 хвилин, після складання перших двох обов’язкових предметів (української мови та математики) передбачено перерву 20 хвилин.

Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики, другий блок після перерви – завдання з історії України та предмета за вибором.

Учасники зможуть під час реєстрації для участі в НМТ обрати четвертий предмет з переліку: українська література, біологія, географія, хімія, фізика, англійська, німецька, французька або іспанська мова.