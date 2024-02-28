Опубликовали еще один вариант тренировочных тестов на НМТ 2024: где их искать

Где искать второй вариант тренировочных тестов

Ранее УЦОКО уже обнародовал первый вариант тренировочных тестов, заключенных на основе материалов, которые были использованы на реальном тестировании в 2023 году. Теперь стал доступен еще и второй вариант.

Подборки заданий, упорядоченные на основе тестов, опубликованных в разделе 4 тома II официального отчета по итогам НМТ-2023, по украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому), биологии, физике и химии представлены в отдельных pdf-файлах и разместили на платформе "Всеукраинская школа онлайн".

Чтобы воспользоваться платформой:

создайте аккаунт на ней (если еще не зарегистрированы)

перейдите на вкладку "Курсы" и выберите обучающий курс для 10 или 11 класса

откройте вкладку "НМТ 2023: второй вариант"

нажмите на "Просмотреть курс", а затем - на "Зарегистрируйтесь" - таким образом вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий

Что известно о НМТ в этом году

НМТ 2024 будет проходить в две сессии. Основная начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная сессия продлится до 19 июля.

Участники НМТ должны сдать тесты по четырем предметам в один день в определенном ТЭЦ в течение 240 минут. На сдачу теста по одному предмету будут отводить 60 минут, после сдачи первых двух обязательных предметов (украинского языка и математики) предусмотрен перерыв 20 минут.

Первый блок мультитеста будет содержать задания по украинскому языку и математике, второй блок - задания по истории Украины и предмету по выбору.

Четвертый предмет можно выбрать из перечня: украинская литература, биология, география, химия, физика, английский, немецкий, французский или испанский.

Напомним также, что украинские выпускники могут сдать НМТ и в экзаменационных центрах за границей. Пока список стран и городов еще не был обнародован.