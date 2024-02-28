Опубликовали еще один вариант тренировочных тестов на НМТ 2024: где их искать
Специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) подготовили еще один вариант тестов для подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ) в 2024 году.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию УЦОКО.
Где искать второй вариант тренировочных тестов
Ранее УЦОКО уже обнародовал первый вариант тренировочных тестов, заключенных на основе материалов, которые были использованы на реальном тестировании в 2023 году. Теперь стал доступен еще и второй вариант.
Подборки заданий, упорядоченные на основе тестов, опубликованных в разделе 4 тома II официального отчета по итогам НМТ-2023, по украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому), биологии, физике и химии представлены в отдельных pdf-файлах и разместили на платформе "Всеукраинская школа онлайн".
Чтобы воспользоваться платформой:
- создайте аккаунт на ней (если еще не зарегистрированы)
- перейдите на вкладку "Курсы" и выберите обучающий курс для 10 или 11 класса
- откройте вкладку "НМТ 2023: второй вариант"
- нажмите на "Просмотреть курс", а затем - на "Зарегистрируйтесь" - таким образом вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий
Что известно о НМТ в этом году
НМТ 2024 будет проходить в две сессии. Основная начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная сессия продлится до 19 июля.
Участники НМТ должны сдать тесты по четырем предметам в один день в определенном ТЭЦ в течение 240 минут. На сдачу теста по одному предмету будут отводить 60 минут, после сдачи первых двух обязательных предметов (украинского языка и математики) предусмотрен перерыв 20 минут.
Первый блок мультитеста будет содержать задания по украинскому языку и математике, второй блок - задания по истории Украины и предмету по выбору.
Четвертый предмет можно выбрать из перечня: украинская литература, биология, география, химия, физика, английский, немецкий, французский или испанский.
Напомним также, что украинские выпускники могут сдать НМТ и в экзаменационных центрах за границей. Пока список стран и городов еще не был обнародован.
Раньше мы писали о том, когда начнется регистрация на НМТ 2024 года.
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