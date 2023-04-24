Випускникам на замітку. Названо найкращі університети України

Як вибирають найкращі ВНЗ

Рейтинг склали за результатами проведення моніторингу ВНЗ України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2023 року. При оцінюванні зважали на кількість публікацій наукових статей від ВНЗ та їх цитування.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські університети розміщені за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Десятка найкращих ВНЗ України

Згідно з результатами рейтингу 2023 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка. Він очолив рейтинг найкращих ВНЗ.

Університет Шевченка вже не перший рік входить у перелік найкращих закладів України (фото: Вікіпедія)

Друге місце рейтингу Scopus зайняв Харківський національний університет ім. Каразіна. Цікаво, що цей заклад є також другим за віком найстарішим університетом України (після ЛНУ ім. І. Франка).

Харківський Університет регулярно входить у перелік найкращих ВНЗ України (фото: Вікіпедія)

Третє місце посів Львівський національний університет ім. Франка. Цьогоріч він піднявся на одну позицію. Цей заклад щорічно входить у десятку найкращих ВНЗ України за різними версіями та рейтингами.

ЛНУ у 2023 році, крім цього рейтингу, увійшов ще й у перелік найкращих в Україні (фото: Вікіпедія)

На четвертому місці опинився Одеський національний університет ім. Мечникова. Тут готують фахівців у сфері освіти, науки, мистецтва, економіки, права, підприємництва тощо. Навчальний процес в університеті забезпечують 3 інститути та 11 факультетів.

Одеський національний університет ім. Мечникова (фото: Вікіпедія)

На п’ятому місці рейтингу найбільш цитованих освітніх закладів розташувався Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського". Варто зазначити, що цей заклад регулярно входить у рейтинг найкращих ВНЗ України.

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" (фото: Вікіпедія)

Шосту сходинку рейтингу Scopus посів Чернівецький національний університет ім. Федьковича. Цей заклад також періодично входить у перелік найпопулярніших університетів України.

Чернівецький національний університет ім. Федьковича (фото: Вікіпедія)

На сьомій позиції Сумський державний університет. Цей заклад готує фахівців за 55 спеціальностями.

Сумський державний університет (фото: Вікіпедія)

Восьме місце зайняв Національний університет "Львівська політехніка". Цьогоріч цей заклад також посів шосте місце у рейтингу за версією UniRank.

Національний університет "Львівська політехніка" (фото: Вікіпедія)

На дев'ятій сходинці рейтингу опинився Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Він є одним із провідних вітчизняних закладів, що надають медичну освіту.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (фото: Вікіпедія)

Замикає десятку рейтингу університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus Прикарпатський національний університет ім. Стефаника. У рейтингу за версією UniRank цей університет теж зайняв 10 місце.

Прикарпатський національний університет ім. Стефаника (фото: pnu.edu.ua)

Рейтинг найкращих ВНЗ за версією Scopus

У рейтинг має 204 позиції, ділимось 30 першими місцями за версією Scopus. Інформація актуальна станом на 17 квітня. Останню позицію у рейтингу зайняла Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.

Тридцятка найкращих ВНЗ (скриншот)