Випускникам на замітку. Названо найкращі університети України

Оприлюднили рейтинг найкращих українських закладів вищої освіти за індексом Гірша. Його склали на основі показників цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.
Які університети в Україні найкращі у 2023 році, і які варто вибрати для вступу, розповіли на сайті Osvita.
Рейтинг склали за результатами проведення моніторингу ВНЗ України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2023 року. При оцінюванні зважали на кількість публікацій наукових статей від ВНЗ та їх цитування.
База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.
У рейтинговій таблиці українські університети розміщені за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Згідно з результатами рейтингу 2023 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка. Він очолив рейтинг найкращих ВНЗ.
Друге місце рейтингу Scopus зайняв Харківський національний університет ім. Каразіна. Цікаво, що цей заклад є також другим за віком найстарішим університетом України (після ЛНУ ім. І. Франка).
Третє місце посів Львівський національний університет ім. Франка. Цьогоріч він піднявся на одну позицію. Цей заклад щорічно входить у десятку найкращих ВНЗ України за різними версіями та рейтингами.
На четвертому місці опинився Одеський національний університет ім. Мечникова. Тут готують фахівців у сфері освіти, науки, мистецтва, економіки, права, підприємництва тощо. Навчальний процес в університеті забезпечують 3 інститути та 11 факультетів.
На п’ятому місці рейтингу найбільш цитованих освітніх закладів розташувався Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського". Варто зазначити, що цей заклад регулярно входить у рейтинг найкращих ВНЗ України.
Шосту сходинку рейтингу Scopus посів Чернівецький національний університет ім. Федьковича. Цей заклад також періодично входить у перелік найпопулярніших університетів України.
На сьомій позиції Сумський державний університет. Цей заклад готує фахівців за 55 спеціальностями.
Восьме місце зайняв Національний університет "Львівська політехніка". Цьогоріч цей заклад також посів шосте місце у рейтингу за версією UniRank.
На дев'ятій сходинці рейтингу опинився Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Він є одним із провідних вітчизняних закладів, що надають медичну освіту.
Замикає десятку рейтингу університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus Прикарпатський національний університет ім. Стефаника. У рейтингу за версією UniRank цей університет теж зайняв 10 місце.
У рейтинг має 204 позиції, ділимось 30 першими місцями за версією Scopus. Інформація актуальна станом на 17 квітня. Останню позицію у рейтингу зайняла Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.
Раніше ми ділились рейтингом найпопулярніших ВНЗ України за версією UniRank.
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