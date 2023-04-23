Де українці отримують популярні професії і скільки коштує навчання: довідник для випускника

Незабаром в Україні розпочнеться вступна кампанія. Майбутні абітурієнти та їхні батьки уже приглядаються до ВНЗ та вибирають перспективні професії.

Про те, де українці отримують популярні спеціальності, яка вартість навчання та яка зарплатня чекає майбутніх фахівців, дослідили експерти з Work.ua та Education.ua. Детальніше про це читайте у матеріалі.

Де українці отримують популярні професії

За рейтингом ЗВО на Education.ua визначили найкращі університети у найбільших студентських містах України - Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

Втім, до списку потрапили не просто найкращі університети певного міста, а ті, які мають дві чи більше популярні спеціальності. Саме тому в цих списках немає, наприклад, відомих медичних університетів.

У Києві:

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (КНУ);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" (НТУУ КПІ);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП);

Національний авіаційний університет (НАУ);

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА).

У Харкові:

Харківський національний університет ім. В. Каразіна;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова (ХНУМГ);

Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ).

У Львові:

Національний університет "Львівська політехніка" (НУ ЛП);

Львівський національний університет ім. І. Франка (ЛНУ);

Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ);

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. Ґжицького (ЛНУВМБ);

Львівський торговельно-економічний університет (ЛТЕУ).

У Дніпрі:

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Український державний хіміко-технологічний університет;

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (ПДТУ);

Український державний університет науки і технологій.

В Одесі:

Одеський національний університет ім. І. Мечникова;

Національний університет "Одеська політехніка";

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ);

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Ушинського (ПНПУ);

Національний університет "Одеська юридична академія".

Для дослідження вибрали найпопулярніші професії, які отримують українці (фото: freepik)

Вартість навчання у різних містах

На основі відкритої інформації на сторінках сайтів вибраних університетів Education.ua дослідив, скільки коштує оплата навчання за кожною зі спеціальностей.

Фокус був на дослідженні вартості здобуття бакалаврського рівня вищої освіти (4 роки навчання). Саме цього рівня цілком достатньо для працевлаштування за спеціальністю.

Київ:

Право - 177 368 грн;

Комп’ютерні науки - 147 184 грн;

Філологія - 163 128 грн;

Менеджмент - 142 240 грн;

Психологія - 126 944 грн.

Харків:

Право - 101 100 грн;

Комп’ютерні науки - 105 520 грн;

Філологія - 96 776 грн;

Менеджмент - 101 256;

Психологія - 109 570 грн.

Львів:

Право - 114 881 грн;

Комп’ютерні науки - 125 937 грн;

Філологія - 149 430 грн;

Менеджмент - 92 299 грн;

Психологія - 122 820 грн.

Дніпро:

Право - 102 000 грн;

Комп’ютерні науки - 88 032 грн;

Філологія - 86 082 грн;

Менеджмент - 86 082 грн;

Психологія - 92 533 грн.

Одеса:

Право - 112 320 грн;

Комп’ютерні науки - 111 810 грн;

Філологія - 105 872 грн;

Менеджмент - 105 410 грн;

Психологія - 109 110 грн.

Скільки доведеться заплатити за 4 роки навчання на бакалавраті (фото: freepik)

Яка зарплатня чекає на майбутніх фахівців

Отримавши список популярних спеціальностей, Work.ua вибрав відповідні професії та визначив середню зарплатню в кожному місті.

Для розрахунків взято середній показник за 6 місяців: з жовтня 2022 року до березня 2023 року. Так на вибірку не впливатимуть нетипові та одиничні вакансії з надто високою чи низькою оплатою.

У Києві:

Юрист - 19 000 грн.

Системний адміністратор - 22 000 грн.

Викладач англійської - 18 000 грн.

Менеджер з персоналу - 20 000 грн.

Психолог - 13 000 грн.

У Харкові:

Юрист - 12 000 грн.

Системний адміністратор - 17 000 грн.

Викладач англійської - 14 000 грн.

Менеджер з персоналу - 15 000 грн.

Психолог - 18 000 грн.

У Львові:

Юрист - 18 000 грн.

Системний адміністратор - 20 000 грн.

Викладач англійської - 15 000 грн.

Менеджер з персоналу - 18 000 грн.

Психолог - 12 000 грн.

У Дніпрі:

Юрист - 17 000 грн.

Системний адміністратор - 20 000 грн.

Викладач англійської - 15 000 грн.

Менеджер з персоналу - 17 000 грн.

Психолог - 10 000 грн.

В Одесі:

Юрист - 15 000 грн.

Системний адміністратор - 18 000 грн.

Викладач англійської - 15 000 грн.

Менеджер з персоналу - 18 000 грн.

Психолог - 15 000 грн.

Варто зазначити, що рівень заробітної плати залежить не лише від спеціальності та диплому, а й від тих знань та навичок, які працівник здобуває протягом життя.

Навіть вчорашній студент може претендувати на вищу оплату, якщо матиме в резюме інформацію про знання іноземних мов, додаткові курси, стажування чи релевантний досвід роботи.