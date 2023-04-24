Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты Украины

Обнародовали рейтинг лучших украинских заведений высшего образования по индексу Гирша. Его составили на основе показателей цитируемости научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.
Какие университеты в Украине лучшие в 2023 году, и какие следует выбрать для поступления, рассказали на сайте Osvita.
Рейтинг составили по результатам проведения мониторинга вузов Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2023 года. При оценке учитывали количество публикаций научных статей от ВНЗ и их цитирование.
База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тысяч научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В эту базу также попадают публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.
В рейтинговой таблице украинские университеты размещены по индексу Гирша - количественному показателю, базирующемуся на числе научных публикаций и количеству их цитирований.
Согласно результатам рейтинга 2023 года, самый высокий индекс Гирша среди украинских учреждений высшего образования имеет Киевский национальный университет им. Шевченко. Он возглавил рейтинг лучших вузов.
Второе место рейтинга занял Харьковский национальный университет им. Каразина. Интересно, что это заведение также является вторым старейшим университетом Украины (после ЛНУ им. И. Франко).
Третье место занял Львовский национальный университет им. Франко. В этом году он поднялся на одну позицию. Это заведение ежегодно входит в десятку лучших вузов Украины по разным версиям и рейтингам.
На четвёртом месте оказался Одесский национальный университет им. Мечникова. Здесь готовят специалистов в сфере образования, науки, искусства, экономики, права, предпринимательства и т.д. Учебный процесс в университете обеспечивают 3 института и 11 факультетов.
На пятом месте рейтинга наиболее цитируемых образовательных учреждений разместился Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Стоит отметить, что это заведение регулярно входит в рейтинг лучших вузов Украины.
Шестое место рейтинга Scopus занял Черновицкий национальный университет им. Федьковича. Это заведение также периодически входит в список самых популярных университетов Украины.
На седьмой позиции - Сумской государственный университет. Это заведение готовит специалистов по 55 специальностям.
Восьмое место занял Национальный университет "Львовская политехника". В этом году это заведение также заняло шестое место в рейтинге по версии UniRank.
На девятой строчке рейтинга оказался Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого. Он является одним из ведущих отечественных учреждений, которые готовят медицинских работников.
Замыкает десятку рейтинга университетов по показателям SciVerse Scopus Прикарпатский национальный университет им. Стефаника. В рейтинге по версии UniRank этот университет тоже занял 10-е место.
В рейтинге 204 позиции, делимся 30 первыми местами по версии Scopus. Информация актуальна по состоянию на 17 апреля. Последнюю позицию в рейтинге заняла Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского.
Раньше мы делились рейтингом самых популярных вузов Украины по версии UniRank.
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