Опубликован список электронных адресов, с которых осуществлялись фишинговые рассылки

Письма пресылают вроде бы от ukr.net, но на самом деле шлют из почтового ящика muthuprakash.b@tvsrubber.com.

В теме писем речь идет о том, что почтовый сервис якобы зафиксировал попытки входа в почтовый ящик с IP-адреса в Донецке, а пользователь должен немедленно изменить пароль по ссылке.

При этом, если пользователь переходит по ссылке и введет пароль, он попадает к злоумышленникам. Таким образом, преступники получают доступ к электронным ящикам граждан Украины.

Сформирован список электронных почтовых адресов, с которых осуществлялись фишинговые рассылки для компрометации учетных записей украинцев.

"Все эти почтовые ящики скомпрометированы и используются спецслужбами России для проведения кибератак на граждан Украины. Советуем администраторам почтовых сервисов добавить их в блеклист ", - говорится в сообщении Госспецсвязи.

Список электронных адресов, с которых осуществлялись фишинговые рассылки:

rakesh.ict@msruas.ac.in

omars@salecharter.net

citi.in.pm@xerago.com

qs@gsengint.com

citi.in.pm@xerago.com

sec.ls@msruas.ac.in

vaishnavi.kj@tvsrubber.com

qs@gsengint.com

nshcorp@nshcorp.in

purchase2@hitechelastomers.com

productionbelgavi@hodekindia.com

narayanababu.py.ph@msruas.ac.in

roopa.tsld@msruas.ac.in

in-nonciti.basupport@xerago.com

info@empiink.com

in-nonciti.basupport@xerago.com

pooja.fa@msruas.ac.in

babu.d@tvsrubber.com

systeam@xerago.com

dean.ds@msruas.ac.in

Список может обновляться.