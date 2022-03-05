RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Опубліковано список електронних адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки

Автор: Роман Мирончук

Урядова команда реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA фіксує велику кількість повідомлень про розсилку фішингових електронних листів з метою компрометації електронної пошти громадян України.

Про це повідомляє Держспецзв'язок на своєму Telegram-каналі.

Листи присилають начебто від ukr.net, але насправді шлють з поштової скриньки muthuprakash.b@tvsrubber.com.

У темі листів мова йде про те, що поштовий сервіс нібито зафіксував спроби входу в поштову скриньку з IP-адреси в Донецьку, а користувач повинен негайно змінити пароль за посиланням.

При цьому, якщо користувач переходить за посиланням і введе пароль, він потрапляє до зловмисників. Таким чином, злочинці отримують доступ до електронних скриньок громадян України.

Сформовано список електронних поштових адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки для компрометації облікових записів українців.

"Всі ці поштові скриньки скомпрометовані і використовуються спецслужбами Росії для проведення кібератак на громадян України. Радимо адміністраторам поштових сервісів додати їх в блеклист", - йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Список електронних адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки:

rakesh.ict@msruas.ac.in

omars@salecharter.net

citi.in.pm@xerago.com

qs@gsengint.com

citi.in.pm@xerago.com

sec.ls@msruas.ac.in

vaishnavi.kj@tvsrubber.com

qs@gsengint.com

nshcorp@nshcorp.in

purchase2@hitechelastomers.com

productionbelgavi@hodekindia.com

narayanababu.py.ph@msruas.ac.in

roopa.tsld@msruas.ac.in

in-nonciti.basupport@xerago.com

info@empiink.com

in-nonciti.basupport@xerago.com

pooja.fa@msruas.ac.in

babu.d@tvsrubber.com

systeam@xerago.com

dean.ds@msruas.ac.in

Список може оновлюватися.

Нагадаємо, фішингова атака на українців почалася ще в кінці лютого.

Ми також писали про те, що окупанти створили фейкову сторінку Верховної Ради і просять українців подавати скарги.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
фишинговая атакаКібератака