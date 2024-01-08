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Оприлюднено детальний знімок вибуху зірки у глибинах космосу (фото)

NASA показало знімок вибуху зірки в сусідній галактиці (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

NASA у співпраці з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) представили докладний рентгенівський знімок вибуху зірки у далеких просторах космосу. Цей значний прогрес у дослідженнях було досягнуто з використанням космічної обсерваторії XRISM, спрямованої на вивчення найбільш нагрітих областей Всесвіту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про технології, науку і космос TweakTown.

Розташований на відстані 160 000 світлових років від Землі, цей об'єкт належить Великій Магеллановій Хмарі - карликовій галактиці, що є сусідкою з нашою галактикою Чумацький Шлях.

З використанням приладів XRISM вчені провели ретельне дослідження N132D і з'ясували, що зірка виснажила свої енергетичні ресурси приблизно 3 000 років тому, що призвело до потужного вибуху наднової. Наслідки цього вибуху залишаються помітними і зараз.

Особливий інтерес представляє аналіз даних XRISM, який дозволив вченим визначити склад елементів у залишках наднової. Вони були сформовані всередині зірки та викинуті в момент її вибуху.

N132D, яка стала надновою (фото: Gizmodo)

Брайан Вільямс, науковий співробітник проекту XRISM в NASA, наголосив на значущості цього відкриття: "Прилад Resolve дає нам можливість побачити форму спектральних ліній з небаченою раніше точністю, що дозволить визначити не тільки вміст різних елементів, а й їх температуру, щільність та напрямок руху".

Він також додав, що з цього можна зібрати воєдино інформацію про початкову зірку та її вибух.

Найдокладніший рентгенівський спектр N132D з будь-коли створених (фото: XRISM)

Дослідження, проведені із застосуванням XRISM, мають значне значення для розуміння космічних процесів. Це відкриття є важливим етапом у розширенні наших знань про Всесвіт і дослідження процесів формування елементів, які є основою всієї світобудови.

Раніше ми писали, що NASA показало унікальний знімок зоряного вибуху.

А ще ви можете прочитати про те, як минає день на Марсі.

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