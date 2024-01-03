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Феєрверк у космосі? NASA показало унікальний знімок зоряного вибуху

Середа 03 січня 2024 17:32
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Феєрверк у космосі? NASA показало унікальний знімок зоряного вибуху Космос ховає у собі безліч таємниць (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У NASA показали неймовірне фото, що демонструє зоряний вибух у космосі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про унікальний знімок.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NASA, Wikipedia.

Що видно на світлині

На оприлюдненій американським Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору фотографії можна побачити, як виглядає зоряний вибух.

У результаті цього процесу пил і рештки космічних тіл було буквально "відкинуто" у сусідню карликову галактику під назвою Велика Магелланова Хмара (вона є однією з найближчих до нашої).

На фото цей процес дещо схожий на земні феєрверки.

Феєрверк у космосі? NASA показало унікальний знімок зоряного вибуху

Унікальне космічне явище (фото: NASA/STScI/AURA)

Зазначимо, що після вибуху зорі її "уламки" можуть розповсюджуватися у космосі й ставати "будівельним матеріалом" для інших зірок чи планетарних систем.

Коли і як зробили унікальне фото

Опубліковане нещодавно фото зробили за допомогою космічного телескопу Хаббл ще давно - 7 липня 2003 року.

Уточнюється, що з моменту свого запуску в 1990 році Хаббл змінив фундаментальне розуміння людством Всесвіту.

"Hubble є найпродуктивнішою науковою місією в історії NASA", - наголосили в космічному агентстві.

Нагадаємо, дещо раніше у NASA показали, як минає день на Марсі.

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