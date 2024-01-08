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Обнародован подробный снимок взрыва звезды в глубинах космоса (фото)

NASA показало снимок взрыва звезды в соседней галактике (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

NASA в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) представили подробный рентгеновский снимок взрыва звезды в дальних просторах космоса. Этот значительный прогресс в исследованиях был достигнут с использованием космической обсерватории XRISM, направленной на изучение наиболее нагретых областей Вселенной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о технологиях, науке и космосе TweakTown.

Расположенный на расстоянии 160 000 световых лет от Земли, этот объект принадлежит Большому Магеллановому Облаку - карликовой галактике, соседствующей с нашей галактикой Млечный Путь.

При использовании приборов XRISM ученые провели тщательное исследование N132D и выяснили, что звезда истощила свои энергетические ресурсы примерно 3 000 лет назад, что привело к мощному взрыву сверхновой. Последствия этого взрыва остаются заметными и сейчас.

Особый интерес представляет анализ данных XRISM, позволивший ученым определить состав элементов в остатках сверхновой. Они были сформированы внутри звезды и выброшены в момент взрыва.

N132D, которая стала сверхновой (фото: Gizmodo)

Брайан Уильямс, научный сотрудник проекта XRISM в NASA, отметил значимость этого открытия: "Прибор Resolve дает нам возможность увидеть форму спектральных линий с невиданной ранее точностью, что позволит определить не только содержание различных элементов, но и их температуру, плотность и направление движения".

Он также добавил, что с этого можно собрать воедино информацию о начальной звезде и ее взрыве.

Самый подробный рентгеновский спектр N132D из когда-либо созданных (фото: XRISM)

Исследования, проведенные с применением XRISM, имеют большое значение для понимания космических процессов. Это открытие является важным этапом в расширении наших знаний о Вселенной и исследованиях процессов формирования элементов, которые являются основой всего мироздания.

Ранее мы писали, что NASA показало уникальный снимок звездного взрыва.

А еще вы можете прочитать о том ,как проходит день на Марсе.

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