Как определить, что ребенок готов к школе: пять важных критериев

Прыжок роста

В возрасте 5-7 лет дети начинают расти очень быстро. Есть простой тест: попросите ребенка поднять над головой правую руку и прикоснуться ею к левому уху. Если ваш малыш сделал это без труда – он готов к школе.

Молочные зубы

В этом же возрасте начинается процесс выпадения молочных зубов. Вместо них начинают расти постоянные. Это указывает на то, что развитие ребенка проходит хорошо и он уже готов к школе.

Меняется костная система

Проверить, готова ли кисть ребенка к постоянному письму, очень просто. Попросите ребенка положить руку на стол и поочередно поднимать пальчики, начиная с мизинца. Если малыш справляется с этой задачей без проблем – он готов к письменным нагрузкам.

Мелкая моторика

В 5-7 лет ребенок уже много рисует и делает различные поделки. Важными навыками становятся такие: умение рисовать, не выходя за контуры рисунка, лепка различных фигурок, нанизывание бусинок на нитку, свободное владение ножницами.

Общая моторика

Ребенок, который готов к школе, уже довольно ловкий, умеет бегать, прыгает на одной и двух ногах, перепрыгивает через преграды, висит на шатких опорах.

Есть и другие важные критерии: психологическая и социальная готовность. Малыш должен обладать некоторым кругом знаний об окружающем мире, уметь сосредоточиться, формулировать свое мнение в предложения. Важно, чтобы малыш понимал, что ему придется в школе освоить новые правила и обязанности. Ребенок должен быть готов общаться с другими детьми, работать в команде.

Что обязательно нужно уметь первокласснику: