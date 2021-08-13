Як визначити, що дитина готова до школи: п'ять важливих критеріїв

Напередодні навчального року батьків першокласників хвилює важливе питання – а чи готова дитина вже до школи. Більшість дітей в Україні починають навчатися в школі у віці 6 років. Однак психологи стверджують, що кожна дитина розвивається по-різному: комусь рано в школу навіть в 7 років, а деякі діти готові до навчання вже з 5 років.
Які п'ять критеріїв допоможуть зрозуміти батькам, що дитина вже готова до школи, розповіли в матеріалі "КП в Україні".
У віці 5-7 років діти починають рости дуже швидко. Є простий тест: попросіть дитину підняти над головою праву руку і доторкнутися нею до лівого вуха. Якщо ваш малюк зробив це без зусиль - він готовий до школи.
У цьому ж віці починається процес випадання молочних зубів. Замість них починають рости постійні. Це вказує на те, що розвиток дитини проходить добре і вона вже готова до школи.
Перевірити, чи готова кисть дитини до постійного письма, дуже просто. Попросіть дитину покласти руку на стіл і по черзі піднімати пальчики, починаючи з мізинця. Якщо малюк справляється з цим завданням без проблем – він готовий до письмових навантажень.
У 5-7 років дитина вже багато малює і робить різні вироби. Важливими навичками стають такі: вміння малювати, не виходячи за контури малюнка, ліплення різних фігурок, нанизування намистин на нитку, вільне володіння ножицями.
Дитина, яка готова до школи, вже досить спритна, вміє бігати, стрибає на одній і двох ногах, перестрибує через перешкоди, висить на хитких опорах.
Є й інші важливі критерії: психологічна та соціальна готовність. Малюк повинен володіти деяким колом знань про навколишній світ, вміти зосередитися, формулювати свою думку в реченні. Важливо, щоб малюк розумів, що йому доведеться в школі освоїти нові правила та обов'язки. Дитина повинна бути готова спілкуватися з іншими дітьми, працювати в команді.
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