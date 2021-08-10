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Медосмотр для школьников: каких врачей нужно пройти обязательно

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Вторник 10 августа 2021 08:07
Медосмотр для школьников: каких врачей нужно пройти обязательно Каких врачей нужно пройти школьникам перед началом учебного года (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

Школьники вернутся за парты уже совсем скоро, через три недели. Для посещения учебного заведения всем школьникам обязательно нужно пройти медицинский осмотр и предоставить соответствующую справку.

Каких врачей нужно проходить разным возрастным группам и какие справки могут потребовать в школах – читайте в нашем материале ниже.

Справка для первоклассников

Родителям первоклашек нужно оформить медицинскую форму № 086-1/о. В них содержится заключение о состоянии здоровья ребенка, диагнозы, группа по физкультуре и рекомендации в соответствии с клиническим протоколом медицинского ухода за детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Справку можно получить у педиатра или семейного врача.

Список врачей:

  • Хирург
  • Ортопед-травматолог
  • Офтальмолог
  • Стоматолог
  • Другие специалисты по показаниям
  • Анализ крови на гемоглобин
  • Другие анализы по показаниям

Ученики 2-11 классов

Остальным школьникам также необходимо проходить ежегодные медосмотры. По рекомендации врачей, такие плановые осмотры необязательно проводить накануне учебного года, чтобы не создавать очереди. Однако справка о состоянии здоровья ребенка нужна обязательно.

Узких специалистов и анализы нужно проходить только по рекомендациям педиатра или семейного врача.

Такие осмотры входят в Программу медицинских гарантий и являются бесплатными. Для посещения узкого специалиста, семейный врач выпишет электронное направление. Направление не нужно для визита к детскому гинекологу, стоматологу или врачу, у которого ребенок находится под наблюдением в связи с хроническим заболеванием.

В 11 лет рекомендуется пройти:

  • Хирурга
  • Ортопеда-травматолога
  • Офтальмолога
  • Стоматолога

В 14-15 лет рекомендуется пройти:

  • Стоматолога
  • Гинеколога детского или подросткового
  • Эндокринолога
  • Хирурга
  • Психолога (по показаниям)

В 16-17 лет рекомендуется пройти осмотр у:

  • Стоматолога
  • Гинеколога
  • Сделать флюорографию

Медосмотр для школьников: каких врачей нужно пройти обязательно

График медосмотров для школьников

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, какая справка от врача нужна для садика и где ее взять.

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