Медосмотр для школьников: каких врачей нужно пройти обязательно

Школьники вернутся за парты уже совсем скоро, через три недели. Для посещения учебного заведения всем школьникам обязательно нужно пройти медицинский осмотр и предоставить соответствующую справку.

Каких врачей нужно проходить разным возрастным группам и какие справки могут потребовать в школах – читайте в нашем материале ниже.

Справка для первоклассников

Родителям первоклашек нужно оформить медицинскую форму № 086-1/о. В них содержится заключение о состоянии здоровья ребенка, диагнозы, группа по физкультуре и рекомендации в соответствии с клиническим протоколом медицинского ухода за детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Справку можно получить у педиатра или семейного врача.

Список врачей:

Хирург

Ортопед-травматолог

Офтальмолог

Стоматолог

Другие специалисты по показаниям

Анализ крови на гемоглобин

Другие анализы по показаниям

Ученики 2-11 классов

Остальным школьникам также необходимо проходить ежегодные медосмотры. По рекомендации врачей, такие плановые осмотры необязательно проводить накануне учебного года, чтобы не создавать очереди. Однако справка о состоянии здоровья ребенка нужна обязательно.

Узких специалистов и анализы нужно проходить только по рекомендациям педиатра или семейного врача.

Такие осмотры входят в Программу медицинских гарантий и являются бесплатными. Для посещения узкого специалиста, семейный врач выпишет электронное направление. Направление не нужно для визита к детскому гинекологу, стоматологу или врачу, у которого ребенок находится под наблюдением в связи с хроническим заболеванием.

В 11 лет рекомендуется пройти:

Хирурга

Ортопеда-травматолога

Офтальмолога

Стоматолога

В 14-15 лет рекомендуется пройти:

Стоматолога

Гинеколога детского или подросткового

Эндокринолога

Хирурга

Психолога (по показаниям)

В 16-17 лет рекомендуется пройти осмотр у:

Стоматолога

Гинеколога

Сделать флюорографию

График медосмотров для школьников