ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцам рассказали, какая справка от врача нужна для садика и где ее взять

Новина українською →
Понедельник 09 августа 2021 09:36
Украинцам рассказали, какая справка от врача нужна для садика и где ее взять В детский сад нужна справка от врача (фото: facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Устраивая ребенка в садик, родителям нужно помнить о справке от врача. Именно она станет одним из условий зачисления малыша в дошкольное заведение.

Какую медицинскую справку нужно предоставлять для зачисления ребенка в детсад - читайте в нашем материале ниже.

Какая медицинская справка нужна для садика

Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров. Такую справку выпишет педиатр или семейный врач учреждения здравоохранения, в котором наблюдается ребенок.

В справке врач должен указать:

  • фамилию, имя, отчество ребенка
  • дату рождения
  • место проживания
  • информацию о состоянии здоровья ребенка и возможности посещения учреждения дошкольного образования.

При этом, если ребенок имеет определенное заболевание, то в этой справке может быть сделана соответствующая запись. Но лишь по решению одного из родителей или другого законного представителя ребенка.

Однако, если вы решите не указывать в справке диагноз ребенка, то врач обязан отметить предостережения относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.

Соответственно, медицинские работники учреждений дошкольного образования будут владеть необходимой информацией о состоянии здоровья ребенка.

Также молодым родителям напомнили, что для детей до шести лет, которые идут в детский сад, не нужна справка № 086-1/о или любой другой формы. Выше указанная справка нужна будет уже при поступлении в школу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал условие, при котором ребенок может потерять место в детском саду.

Читайте РБК-Украина в Google News
садики родители
LITE
Никому не рассказывайте о своих планах: гороскоп для женщин с 9 по 15 августа
Никому не рассказывайте о своих планах: гороскоп для женщин с 9 по 15 августа