Определить беременность можно до задержки: основные признаки

Врачи говорят, что ранние симптомы вы можете почувствовать еще за неделю до начала менструации, ведь с момента зачатия в организме женщины начинаются изменения.

Чаще всего вы можете чувствовать чувствительность к запахам, усталость, увеличение, отечность и чувствительность груди.

Кровянистые выделения