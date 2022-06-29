Определить беременность можно до задержки: основные признаки

Определить, что вы беременны, можно и до основного "симптома" - задержки менструального цикла. Каковы же основные признаки, что в вашем теле зарождается новая жизнь?
Об этом пишет City of Oaks.
Врачи говорят, что ранние симптомы вы можете почувствовать еще за неделю до начала менструации, ведь с момента зачатия в организме женщины начинаются изменения.
Чаще всего вы можете чувствовать чувствительность к запахам, усталость, увеличение, отечность и чувствительность груди.
Ранее мы писали о женщине, пережившей 16 выкидышей, но все изменил обычный сон.
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