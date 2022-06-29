Визначити вагітність можна до затримки: основні ознаки

Визначити, що ви вагітні, можна й до основного "симптому" - затримки менструального циклу. Які ж основні ознаки, що у вашому тілі зароджується нове життя?
Про це пише City of Oaks.
Лікарі кажуть, що ранні симптоми ви можете відчути ще за тиждень до початку менструації, адже з моменту зачаття в організмі жінки починаються зміни.
Найчастіше ви можете відчувати чутливість до запахів, втому, збільшення, набряклість і чутливість грудей.
Раніше ми писали про жінку, яка пережила 16 викиднів, але все змінив звичайний сон.
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