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Визначити вагітність можна до затримки: основні ознаки

Фото: Як визначити вагітність до затримки (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Визначити, що ви вагітні, можна й до основного "симптому" - затримки менструального циклу. Які ж основні ознаки, що у вашому тілі зароджується нове життя?

Про це пише City of Oaks.

Лікарі кажуть, що ранні симптоми ви можете відчути ще за тиждень до початку менструації, адже з моменту зачаття в організмі жінки починаються зміни.

Найчастіше ви можете відчувати чутливість до запахів, втому, збільшення, набряклість і чутливість грудей.

Кров'янисті виділення

Раніше ми писали про жінку, яка пережила 16 викиднів, але все змінив звичайний сон.

Також повідомлялося про пози, які допоможуть вам завагітніти.

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