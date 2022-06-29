Визначити вагітність можна до затримки: основні ознаки

Лікарі кажуть, що ранні симптоми ви можете відчути ще за тиждень до початку менструації, адже з моменту зачаття в організмі жінки починаються зміни.

Найчастіше ви можете відчувати чутливість до запахів, втому, збільшення, набряклість і чутливість грудей.

Кров'янисті виділення