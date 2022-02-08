У нее было 16 выкидышей, но все изменил "необыкновенный" сон

К своим 38 годам у молодой женщины по имени Эммы Уайт из Великобритании были очень большие проблемы с беременностью. В течение 20 лет она пережила 16 выкидышей. С новым возлюбленным она мечтала о совместном ребенке, но ничего не помогало, пока Эмма не увидела "необыкновенный" сон.

Трогательная история Эммы и Джо

Когда она встретила своего нынешнего партнера Джо, у нее была 12-летняя дочь от предыдущих отношений. Однако мужчина хотел иметь с ней еще детей, а она боялась новых неудач.

Попытки завести ребенка не закончились, как предполагала Эмма. Выкидыши, нервные срывы, восстановление...

В конце 2020 года Эмма забеременела, и УЗИ показало, что она вынашивает близнецов. К сожалению, на шестой неделе у нее случился выкидыш. Тогда Эмма сказала любимому, что у нее нет сил вынести это снова. Джо принял и понял это, и закончил тему попыток завести ребенка.

Новое известие о беременности стало испытанием

Тем не менее через несколько недель стало известно, что Эмма снова беременна. Конечно же это состояние вызывало у нее больше страха, чем радости.

"Я каждый раз проверяла туалет. Я даже боялась кашлять", - призналась Эмма.

Опасения подтвердились: кровотечение произошло на 6-й неделе. Эмму срочно доставили в больницу Ливерпуля, где выяснилось, что беременность внематочная.

Ей даже назначили операцию по удалению "одной из фаллопиевых труб". Была запланирована операция, в ходе которой выяснилось, что беременность развивается нормально, а 38-летняя Эмма вынашивает четверню.

Эмма увидела "необыкновенный" сон

На 9-й неделе беременности у нее снова началось сильное кровотечение. Ей казалось, что "что-то выпало из нее". В больнице ей сказали, что признаков беременности больше нет... Эмма узнала, что в один миг потеряла четверых детей.

Спустя еще несколько недель женщине приснился "необычный сон". Она увидела своего умершего дедушку, которого в последний раз видела в 4 года. От него она услышала, что она все еще беременна. Тогда они с мужем отправились в больницу.

"Должно быть, врачи подумали, что я сошла с ума. Меня отметили как "замершую беременность". Я была в истерике и плакала, говоря: "Мне приснился сон. Я все еще беременна", - рассказывает Эмма.

Исследования показали, что Эмма была на 12 неделе беременности. У нее был так называемый "синдром исчезающих близнецов", потому что она потеряла по одному из каждой пары близнецов и осталась с двумя.

На 37-й неделе беременности у 38-летней женщины и ее супруга родились близнецы - Аврора и Офелия.

Теперь Эмма и Джо поддерживают других матерей, чтобы те никогда не теряли надежды родить ребенка.

Фото: Эмма и Джо с детьми (mirror.co.uk)