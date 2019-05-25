Опознали после пятого анализа ДНК: под Киевом похоронят останки бойца "Айдара"

Военный ВСУ Сергей Кононко будет перехоронен в Обухове Киевской области после того, как его останки опознали после пятого анализа ДНК. Об этом говорится в сообщении Обуховского районного военного комиссариата в Facebook.

Сергей Кононко родился в 1982 году в городе Обухов. Был членом УНА-УНСО. Кроме того, он был первым руководителем Обуховской ячейки движения "Правый сектор". Также Сергей являлся солдатом 24-го батальона территориальной обороны "Айдар".

Сергей Кононко (фото: facebook.com/obukhivrvk)

Был среди бойцов, которые 26 августа 2014 года везли в больницу раненого Василия Пелиша на автомобиле УАЗ и попали под артобстрел на трассе в районе Новосветловка-Хрящеватое под Луганском. Раненый Василий был захвачен в плен, после освобождения рассказал об этом бое.

Сергей находился в списках, пропавших без вести. 23 декабря 2014 года террористы РФ в мешках передали из Краснодона украинской стороне, тела 8 погибших воинов, по их утверждению, среди них были четверо айдаровцев. Один из них был замучен, это был Сергей Кононко. Чтобы опознать его тело пришлось провести пять независимых экспертиз ДНК.

По словам пользователей сети, Сергей Кононко один из первых в городе Обухове организовал палатку для сбора помощи Майдана.

Сергей Кононко (фото: facebook.com/vitaliygut)

Прощание с героем предварительно состоится 1 июня в 12:00 в Обухове в перед Районным центральным домом культуры.

Напомним, что воин ВСУ Анатолий Редько с позывным "Моряк" погиб в жутком ДТП. Он ехал на могилу друга.

Ранее сообщалось о том, что в больнице в Днепре умер тяжелораненый воин Роман Досяк из села Лещин Львовской области.