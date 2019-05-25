Опізнали після п'ятого аналізу ДНК: під Києвом поховають останки бійця "Айдара"

Військовий ЗСУ Сергій Кононко буде перепохований в Обухові Київської області після того, як його останки опізнали після п'ятого аналізу ДНК. Про це йдеться в повідомленні Обухівського районного військового комісаріату в Facebook.

Сергій Кононко народився в 1982 році в місті Обухів. Був членом УНА-УНСО. Крім того, він був першим керівником Обухівської осередку руху "Правий сектор". Також Сергій був солдатом 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар".

Сергій Кононко (фото: facebook.com/obukhivrvk)

Був серед бійців, які 26 серпня 2014 року везли в лікарню пораненого Василя Пелиша на автомобілі УАЗ і потрапили під обстріл на трасі в районі Новосвітлівка-Хрящувате під Луганськом. Поранений Василь був захоплений у полон, після звільнення розповів про цей бій.

Сергій перебував у списках зниклих без вести. 23 грудня 2014 року терористи РФ в мішках передали з Краснодона українській стороні, тіла 8 загиблих воїнів, за їх твердженням, серед них були четверо айдаровців. Один з них був закатований, це був Сергій Кононко. Щоб опізнати його тіло довелося провести п'ять незалежних експертиз ДНК.

За словами користувачів мережі, Сергій Кононко один з перших в місті Обухові організував намет для збору допомоги Майдану.

Сергій Кононко (фото: facebook.com/vitaliygut)

Прощання з героєм попередньо відбудеться 1 червня в 12:00 в Обухові перед центральним Районним будинком культури.

Нагадаємо, що воїн ЗСУ Анатолій Редько з позивним "Моряк" загинув у жахливому ДТП. Він їхав на могилу друга.

Раніше повідомлялося про те, що в лікарні у Дніпрі помер тяжко поранений воїн Роман Досяк з села Ліщин Львівської області.