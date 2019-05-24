Воин ВСУ с позывным "Моряк" погиб в жутком ДТП: все подробности

Военный ВСУ Анатолий Редько трагически погиб в ДТП (фото: коллаж РБК-Украина)

Авария оборвала жизнь украинского воина, который ехал на могилу друга

Военный ВСУ Анатолий Редько с позывным "Моряк" погиб в ДТП возле села Лазещина Закарпатской области. Он ехал в автобусе "Ивано-Франковск - Мукачево", водитель котрого не справился с управлением и перевернулся. Анатолий погиб мгновенно. Об этом говорится в группе 93-й бригады Холодный Яр в Facebook.

Военнослужащий прошел ожесточенные бои в Песках, был взводным под руководством ротного Владимира Цирика с позывным "Оса". Анатолий ехал на могилу своего побратима Владимира вместе с его мамой.

Военный ВСУ Анатолий Редько трагически погиб в ДТП (фото: facebook.com/93OMBr)

"Он всегда мечтал иметь вышиванку. Теперь он ее имеет, и уже никогда с себя не снимет. Человек, которого любили все - бойцы, командиры, а он пытался им быть отцом", - написала подруга Анатолия.

Завтра друзья и собратья Анатолия хотят встретить его при въезде в Киев по Житомирской трассе на КП Сосновый бор. Встречу организует волонтер и подруга "Моряка" Раиса Шматко. Время встречи она сообщит позже на своей странице в Facebook.

Военный ВСУ Анатолий Редько трагически погиб в ДТП (фото: facebook.com/93OMBr)

"Он был настоящим воином, искренним украинцем, которому слова "Україна понад усе" были святыми. Его везут наши собратья, и в каждом городе его будут встречать. Киев, поддержи нас! Дорогой наш Толя, Моряк наш родной, как же мы теперь без тебя" - грустит Раиса.

Военный ВСУ Анатолий Редько трагически погиб в ДТП (фото: facebook.com/93OMBr)

Пользователи сети также прокомментировали эту трагедию.

Какие добрые глаза, какая нежная улыбка, сколько доброты и красоты!!! Господи, прими его душу в Свое Царство!!! Вечная Память!

Герои не умирают;

Сочувствую;

Прошел ад... Вечная память;

Скриншот с Facebook

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