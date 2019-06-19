Не сплатив вчасно - отримай штраф: на українців чекають нові неприємності

Колаж РБК-Україна

Тепер за комунальні борги почнуть карати

В Україні з 1 травня почали нараховувати штрафи за комунальні борги. Стягнення не повинно перевищувати 0,01% боргу за кожен день затримки чи 4% річних. Киянка Злата вирішила поділитися своєю історією, щоб вберегти українців від помилок, передає ТСН.

У жительки Києва недоплачених залишилося 2500 гривень. За новим законом їй почнуть нараховувати штраф, пеня якого становить 0,01 боргу за кожен день прострочення. Отже, Злата, крім боргу 2500, має ще й сплатити 7,5 грн штрафу.

Втім пеня не так страшна, адже не становить великої суми, але перспектива залишитися відключеним від поставок зовсім не радує. Тобто, якщо боржник не планує оплачувати рахунки, то взимку його чекають відключені батареї і відсутність теплої води.

"Новим законом, незалежно від укладення та неукладення договору передбачено порядок обмеження, не припинення, а обмеження по комунальним послугам споживача. Але це можливо після 30 днів після офіційного повідомлення постачальником такої людини поштовим зв'язком", - прокоментував адвокат Єгор Воротінцев.

Українців очікують штрафи за комунальні борги

До речі, заборгованість населення по оплаті за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2019 року становлять 63,5 млрд грн.

Нагадаємо, що нардепи відтермінували штрафи за зберігання палива без ліцензії. Зокрема, 31 грудня 2019 року до підприємств не будуть застосовуватися штрафи в розмірі 500 тисяч гривень.

Ми писали, що штрафуватимуть водіїв маршруток, оскільки останнім часом почастішали випадки, коли водії відмовляють у проїзді пенсіонерам, учням та іншим пасажирам пільгових категорій.