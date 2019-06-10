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В Украине начали начислять штрафы за долги по коммуналке

Новости » Экономика    10.06.2019 - 10:38
В Украине начали начислять штрафы за долги по коммуналке
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Норма прописана в законе, принятом еще в 2017 году

Пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались с 1 мая, начали начислять в Украине. Соответствующие нормы содержатся в законе "О жилищно-коммунальных услугах".

Согласно статье 26 закон, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ выпустило разъяснение, согласно которому "пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг".

"Пеня за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 01.05.2019", - говорится разъяснении Минрегиона.

Как сообщало РБК-Украина, статья закона "О жилищно-коммунальных услугах", принятого парламентом в ноябре 2017 года, о введении пени за жилищно-коммунальные услуги вступила в силу с 1 мая 2019 года.

Отметим, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2019 года составила 63,5 млрд грн, что на 5,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. 

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