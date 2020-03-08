Опирается на актерское мастерство: эксперты разоблачили Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри до сих пор не сообщили, чем планируют заниматься дальше. Поэтому экспертам остается строить догадки исходя из данных, которые уже имеются в открытом доступе. Об этом информирует Express.

Эксперт по общению и языкам жестов Джуди Джеймс утверждает, что в ближайшее время супружеская пара может получать большие деньги даже за публичные выступления.

Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Принц Гарри не раз успешно проявлял себя в выступлениях перед людьми. Подобное также можно сказать и о Меган Маркл. Прошлое актрисы помогло ей стать уверенным оратором.

"Меган - харизматичный и талантливый оратор, который оттачивал свои навыки задолго до встречи с Гарри и принятия королевского титула", - указывает источник.

Находясь в королевской семье, герцогиня Сассекская использовала свои навыки общения, чтобы добавить больше "драмы" на мероприятиях. Эффектно выступить у герцогини всегда получалось, а вот у Гарри дела обстоят немного иначе.

"Ему нужно использовать паузы и вариации вокального тона, чтобы создать нужный эффект. Во время своей речи голос Гарри слегка повышается, что наводит на мысль о нервах", - делится специалист.

Комментируя стиль разговора Меган, эксперт также добавила, что Сассекская, помимо всего, активно использует зрительный контакт для привлечения внимания. Это помогает ей быть ближе с аудиторией. Подобная ситуация может привести к тому, что Меган затмит Гарри и о нем все забудут.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вынуждены решать новые неприятности, ведь правительство Канады в ближайшие несколько недель намерено перестать предоставлять услуги охраны герцогам Сассекским.

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